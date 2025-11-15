Αντιδράσεις για τις επιχειρήσεις θανάτωσης αγριόχοιρων στην Πολιτεία: Kάτοικοι έπεσαν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς μέσα στο δάσος

Κλείσιμο

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλούν στους κατοίκους της Πολιτείας, της Εκάλης και των γύρω περιοχών οι επιχειρήσειςπου, σύμφωνα με καταγγελίες, πραγματοποιήθηκαν από το Δασαρχείο Πεντέλης την 1η και την 9η Νοεμβρίου, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των πολιτών, ενώ έχει προγραμματιστεί ανάλογο κυνήγι και αυτό το Σαββατοκύριακο χωρίς να υπάρχει ενημέρωση.Τρεις φιλοζωικές και εθελοντικές οργανώσεις – οι Φιλόζωοι Εθελοντές Εκάλης (Ecali Strays), οι Αρωγοί Ζώων Αγίου Στεφάνου και η Φιλοζωική Ένωση Κρυονερίου – απέστειλαν κοινή επιστολή στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας τηντων επιχειρήσεων με κυνηγούς και κυνηγετικούς σκύλους στο περιαστικό δάσος πάνω από την Πολιτεία.Όπως υποστηρίζουν, οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με όπλα, σκυλιά και συνεργεία δίωξης, χωρίς καμία ανάρτηση, ειδοποίηση ή σήμανση για τους κατοίκους. Την παρουσία των κυνηγών επιβεβαιώνουν και μαρτυρίες πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο.Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι αγριόχοιροι που ζουν εκεί από το 2016 περιγράφονται ως μη επιθετικοί, εξοικειωμένοι με τους ανθρώπους και «σχεδόν εξημερωμένοι». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, κατά το παρελθόν οι υπάλληλοι του Δασονομείου κατάφερναν να τους παγιδεύσουν με κλωβούς «καθώς τα ζώα έμπαιναν ήρεμα για να φάνε το καλαμπόκι».Ωστόσο, οι οργανώσεις σημειώνουν ότι η καταδίωξη με κυνηγετικούς σκύλους ή οι τραυματισμοί μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα ζώα σε απειλή – τόσο μέσα στο δάσος όσο και μέσα στους οικισμούς, όπου μπορεί να κινηθούν πανικόβλητα. Στην επιστολή γίνεται επίσης αναφορά σε δεκάδες περιστατικάσε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο πρόσφατο περιστατικό της Ξάνθης όπου κυνηγός συνεργείου δίωξης πυροβόλησε κατά λάθος τον επιβλέποντα του δασαρχείου.Κάτοικος και ενεργός φιλόζωος της περιοχής δηλώνει στο Protothema: «Εμφανίστηκαν στη Πολιτεία 10-15 κυνηγοί οι οποίοι ξεκίνησαν με σκοπό να κυνηγήσουν τους αγριόχοιρους χωρίς να γράφουν σε ποιο ακριβές σημείο. Μου επιβεβαίωσαν από το αστυνομικό τμήμα ότι θα γίνειχωρίς να γνωρίζουμε πού ακριβώς. Έτρεχε κόσμος, έκαναν τζόκινγκ και έπεφταν πάνω σε οπλισμένους κυνηγούς».Σύμφωνα με την επιστολή των οργανώσεων, το Δασαρχείο Πεντέλης είχε επιβεβαιώσει τηλεφωνικά την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων, ενώ στις 10 Νοεμβρίου παρέπεμψε στο Δασονομείο Αγίου Στεφάνου, το οποίο επίσης αναγνώρισε δράση συνεργείου δίωξης στις 9 Νοεμβρίου.Παρά την ενημέρωση που είχαν λάβει οι υπηρεσίες ότι στο δάσος κινούνται καθημερινά άνθρωποι, οικογένειες με παιδιά και αδέσποτα ζώα, δεν ελήφθησανούτε έγινε προειδοποίηση στους κατοίκους, όπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση.Οι φιλοζωικές επισημαίνουν ότι το κυνήγι απαγορεύεται στο συγκεκριμένο περιαστικό δάσος, ενώ οι επιχειρήσεις με πυροβολισμούς, σκυλιά και κυνηγούς σε μια περιοχή με αμέτρητες εισόδους αποτελούν «σαφή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια». Τονίζουν επίσης ότι στο δάσος ζουν δεκάδες αδέσποτοι σκύλοι και γάτες των δήμων Κηφισιάς και Διονύσου, οι οποίοι κινδυνεύουν άμεσα – υπενθυμίζοντας ότι η θανάτωση ή ο τραυματισμός τους αποτελεί κακούργημα.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που έχουν πλήξει την ευρύτερη περιοχή από το 2021 έως το καλοκαίρι του 2025. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, όσα άγρια ζώα και πτηνά επέζησαν, μετακινήθηκαν προς τα λίγα εναπομείναντα τμήματα δάσους, μεταξύ των οποίων και αυτό πάνω από την Πολιτεία, όπου «χρήζουν προστασίας και όχι νέων απειλών».Οι φιλοζωικές οργανώσεις ζητούν: άμεση παύση των επιχειρήσεων θανάτωσης αγριόχοιρων, ενίσχυση της χρήσης κλωβών για ασφαλή παγίδευση και μεταφορά των ζώων, συνεργασία Δασαρχείου – Δήμων, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος, προμήθεια περισσότερων κλωβών και οχημάτων στο Δασαρχείο Πεντέλης, απαγόρευση εκτροφής και απελευθέρωσης αγριόχοιρων από κυνηγετικούς συλλόγους, πρακτική που όπως καταγγέλλουν έχει συμβάλει στον υπερπληθυσμό.Την ίδια στιγμή, κάτοικοι δηλώνουν ότι υπάρχει ενημέρωση από την αστυνομία πως θα πραγματοποιηθούν νέες επιχειρήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να προσδιορίζονται τα σημεία. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με τους πολίτες να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας τόσο για τους ίδιους όσο και για τα ζώα που ζουν στο δάσος και στους γύρω οικισμούς.