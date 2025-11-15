Διαίρεση της Γάζας με Πράσινη και Κόκκινη ζώνη σχεδιάζουν οι ΗΠΑ - Διεθνής ειρηνευτική δύναμη μαζί με τους IDF

Αυτά περιλαμβάνουν έως και 1.500 στρατιώτες πεζικού από το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξειδίκευση στην εξουδετέρωση βομβών και στρατιωτικούς γιατρούς, καθώς και έως και 1.000 Γάλλους στρατιώτες για την εκκαθάριση των δρόμων και την ασφάλεια.Οι ΗΠΑ ήθελαν επίσης στρατιώτες από τη Γερμανία, την Ολλανδία και τις σκανδιναβικές χώρες για να αναλάβουν τα πεδία νοσοκομεία και υλικοτεχνική υποστήριξη.Η ανάγκη γιαείναι επείγουσα, καθώς πάνω από το 80% των κτιρίων στη Γάζα έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν όλων των σχολείων και νοσοκομείων, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.Σύμφωνα με τον Guardian, πάνω από ένα μήνα μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τις αποστολές βοήθειας στη Γάζα, απαγορεύοντας ακόμη και βασικά είδη, όπως σκελετούς σκηνών, τα οποία χαρακτηρίζει ως «διπλής χρήσης» επειδή, όπως ισχυρίζεται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι περιμένουν είδη πρώτης ανάγκης και εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι ζουν σε σκηνές χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως καθαρό νερό.Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός – περισσότερα από 2 εκατομμύρια άτομα – είναι στριμωγμένος στην κόκκινη ζώνη, μια λωρίδα κατά μήκος της ακτής που καλύπτει λιγότερο από το ήμισυ της επιφάνειας της Γάζας.