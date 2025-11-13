Euroleague: Περίπατο στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός που ανέβηκε στο 7-3, νίκες για Μπαρτσελόνα και Αρμάνι - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν άνετα με 95-78 της Ζάλγκιρις, όμως έχασαν ξανά τον Έβανς που υπέστη ρήξη αχίλλειου - Διπλό στο Μόναχο για την Μπάρτσα, 75-74 την Μπάγερν - Πέμπτη νίκη για την Αρμάνι, 80-72 τη Βιλερμπάν
Η έβδομη νίκη στη σεζόν, έβαλε τον Ολυμπιακό ακόμη πιο κοντά στην κορυφή της EuroLeague. Οι Πειραιώτες επικράτησαν εύκολα της Ζάλγκιρις Κάουνας το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στο ΣΕΦ, ξεπέρασαν το σοκ του νέου τραυματισμού του Κίναν Έβανς και θα ταξιδέψουν στο Μιλάνο για τον αγώνα της Παρασκευής (14/11) με την Αρμάνι με στόχο να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις. Η Μπαρτσελόνα έφυγε με το «διπλό» από το Μόναχο επικρατώντας δύσκολα της Μπάγερν με 75-74. Νίκη και για την Αρμάνι επί της ουραγού Βιλερμπάν στο Μιλάνο με 80-72.
Απόλυτος κυρίαρχος από την αρχή έως το τέλος ο Ολυμπιακός... δεν άφησε τη Ζαλγκίρις Κάουνας να πάρει... ανάσα και την «γκρέμισε» από το «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.
Με «μαέστρο» τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (30π. με 5/9 τρίποντα), τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να σημειώνει 16 πόντους και να μαζεύει 8 ριμπάουντ και τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει συγκομιδή 14 πόντους και 8 ριμπάουντ, η ομάδα του Πειραιά, διατηρούσε διψήφια διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, προσφέροντας θέαμα στην επίθεση και επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα στο πίσω μέρος του παρκέ, για να επιβληθεί των Λιθουανών με 95-78, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής.
Αυτή ήταν η 3η διαδοχική νίκη των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ, αλλά και η 7η στη σεζόν φέτος. Πλέον, ίδιο ρεκόρ (7-3) μετρά και η Ζαλγκίρις, με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ να μένει μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα με 8-2.
«Πάγωσε» το ΣΕΦ, όταν τραυματίστηκε ο Κίναν Έβανς μετά από 2:01΄΄ στο παρκέ στην 1η περίοδο, στον μόλις πρώτο αγώνα του στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού και την πρώτη συμμετοχή του στη διοργάνωση από τις 11 Απριλίου 2024 όταν ήταν παίκτης της σημερινής αντιπάλου των Πειραιωτών. Ο Έβανς, ο οποίος έδειχνε να πονά φεύγοντας υποβασταζόμενος, χωρίς να μπορεί να πιστέψει την ατυχία του, είχε πάρει τη θέση του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα (οπίσθιος μηριαίος). Ο τραυματισμός του Αμερικανού φάνηκε σοβαρός και στον Ολυμπιακό θα περιμένουν με αγωνία να μάθουν τ’ αποτελέσματα των εξετάσεων.
Για τη Ζαλγκίρις, που πήρε 15 πόντους από τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, 13 από τον πρώην «ερυθρόλευκο» Μόουζες Ράιτ και 12 από τον Ντειβίντας Σιρβίντις, δεν αγωνίστηκε ο Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος φορούσε τη φανέλα του Ολυμπιακού μέχρι το περασμένο καλοκαίρι.
Μόνο στα επιθετικά ριμπάουντ, με 25 έναντι 11 του Ολυμπιακού, υπερτέρησε η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις, που τέλειωσε το ματς με 6/33 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 28-14, 50-36, 74-53, 95-78
Περίπατο στο ΣΕΦ, «πάγωσε» με τον Έβαν
Μεγάλο «διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Μόναχο
Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επιστρέψει με «διπλό» στο Μόναχο στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, επικρατώντας δύσκολα της Μπάγερν με 75-74, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι Καταλανοί έβγαλαν αντίδραση μετά την απομάκρυνση του Χουάν Πεναρόγια από τον πάγκο της ομάδας, εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο για 38 λεπτά, αλλά χρειάστηκε να περιμένουν την αστοχία του Σπένσερ Ντινγουίντι για να αποφύγουν ανατροπή στο φινάλε...
Ο Αμερικανός γκαρντ των Βαυαρών κέρδισε δύο βολές με το σκορ στο 73-75, ευστόχησε στην πρώτη, αλλά αστόχησε στη δεύτερη, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Η Μπαρτσελόνα έτσι ανέβασε το ρεκόρ της σε 6-4, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 5-5.
Στατιστικά, οι Καταλανοί κυριάρχησαν στην περιφέρεια, αλλά υπέκυψαν στη μάχη των ριμπάουντ με 27-35. Κορυφαίος για την ομάδα του Όσκαρ Ορεγιάνα ο Τόμας Σατοράνσκι με 13 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Ουίλ Κλάιμπερν πρόσθεσε 12 πόντους. Ο Τόμας Σενγκέλια και ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ είχαν από 10 πόντους έκαστος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας τους.
Από την Μπάγερν, ο Σπένσερ Ντινγουίντι ήταν και πρωταγωνιστής αλλά και μοιραίος, τελειώνοντας με 17 πόντους, ενώ ο Όσκαρ Ντα Σίλνα πρόσθεσε άλλους 17 και μάζεψε 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 57-61, 74-75
Πέμπτη νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο
Η Αρμάνι κατάφερε να επικρατήσει της ουραγού Βιλερμπάν στο Μιλάνο με 80-72, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που μόνο εύκολο δεν ήταν, καθώς οι Γάλλοι επέστρεφαν συνεχώς στο σκορ και κρατούσαν την αναμέτρηση αμφίρροπη μέχρι τα τελευταία λεπτά. Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για τρεις περιόδους, όμως η αποφασιστικότητα και η συγκέντρωση των Ιταλών στα κρίσιμα τελευταία λεπτά τους έβαλε σε τροχιά νίκης... Στο 5-5 το ρεκόρ των γηπεδούχων, στο 2-8 των Γάλλων.
Κορυφαίος για την Αρμάνι ήταν ο Μπρουκς, ο οποίος με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ καθοδήγησε την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία.
Από τη Βιλερμπάν, ο Γουότσον ήταν ο πρώτος σκόρερ, τελειώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα των Ιταλών.
Τα δεκάλεπτα: 18-9, 40-32, 56-51, 80-72
Σε αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 102-86
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-75
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 114-89
Παρτιζάν (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 78-76
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 99-89
Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-76
Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 95-101
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-78
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-75
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 80-72
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-2
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-3
Ολυμπιακός 7-3
Μονακό (Μονακό) 6-4
Βαλένθια (Ισπανία) 6-4
Παναθηναϊκός 6-4
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 6-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-5
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 5-5
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 5-5
Παρί (Γαλλία) 4-6
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 4-6
Παρτιζάν (Σερβία) 4-6
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-7
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-8
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-8
Η 11η αγωνιστική13/11
Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)
Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)
Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)
Παρί - Βαλένθια (21:45)
Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)
14/11
Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)
Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)
Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)
Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)
Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)
