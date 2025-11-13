Euroleague: Περίπατο στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός που ανέβηκε στο 7-3, νίκες για Μπαρτσελόνα και Αρμάνι - Δείτε βίντεο

Πέμπτη νίκη για την Αρμάνι Μιλάνο

Σε αναμετρήσεις της 10ης αγωνιστικής στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η 11η αγωνιστική

σήμερα

Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να επιστρέψει με «διπλό» στο Μόναχο στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, επικρατώντας δύσκολα της Μπάγερν με 75-74, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι Καταλανοί έβγαλαν αντίδραση μετά την απομάκρυνση του Χουάν Πεναρόγια από τον πάγκο της ομάδας, εμφανίζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο για 38 λεπτά, αλλά χρειάστηκε να περιμένουν την αστοχία του Σπένσερ Ντινγουίντι για να αποφύγουν ανατροπή στο φινάλε...Ο Αμερικανός γκαρντ των Βαυαρών κέρδισε δύο βολές με το σκορ στο 73-75, ευστόχησε στην πρώτη, αλλά αστόχησε στη δεύτερη, χάνοντας την ευκαιρία να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Η Μπαρτσελόνα έτσι ανέβασε το ρεκόρ της σε 6-4, ενώ η Μπάγερν υποχώρησε στο 5-5.Στατιστικά, οι Καταλανοί κυριάρχησαν στην περιφέρεια, αλλά υπέκυψαν στη μάχη των ριμπάουντ με 27-35. Κορυφαίος για την ομάδα του Όσκαρ Ορεγιάνα ο Τόμας Σατοράνσκι με 13 πόντους, 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ ο Ουίλ Κλάιμπερν πρόσθεσε 12 πόντους. Ο Τόμας Σενγκέλια και ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ είχαν από 10 πόντους έκαστος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας τους.Από την Μπάγερν, ο Σπένσερ Ντινγουίντι ήταν και πρωταγωνιστής αλλά και μοιραίος, τελειώνοντας με 17 πόντους, ενώ ο Όσκαρ Ντα Σίλνα πρόσθεσε άλλους 17 και μάζεψε 9 ριμπάουντ.Τα δεκάλεπτα: 15-20, 32-43, 57-61, 74-75Η Αρμάνι κατάφερε να επικρατήσει της ουραγού Βιλερμπάν στο Μιλάνο με 80-72, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα ματς που μόνο εύκολο δεν ήταν, καθώς οι Γάλλοι επέστρεφαν συνεχώς στο σκορ και κρατούσαν την αναμέτρηση αμφίρροπη μέχρι τα τελευταία λεπτά. Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν για τρεις περιόδους, όμως η αποφασιστικότητα και η συγκέντρωση των Ιταλών στα κρίσιμα τελευταία λεπτά τους έβαλε σε τροχιά νίκης... Στο 5-5 το ρεκόρ των γηπεδούχων, στο 2-8 των Γάλλων.Κορυφαίος για την Αρμάνι ήταν ο Μπρουκς, ο οποίος με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ καθοδήγησε την ομάδα του στα κρίσιμα σημεία.Από τη Βιλερμπάν, ο Γουότσον ήταν ο πρώτος σκόρερ, τελειώνοντας τον αγώνα με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και προσπαθώντας να κρατήσει ζωντανή την ομάδα του και να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα των Ιταλών.Τα δεκάλεπτα: 18-9, 40-32, 56-51, 80-72Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 102-86Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 84-75Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 114-89Παρτιζάν (Σερβία)-Μονακό (Μονακό) 78-76Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 99-89Βαλένθια (Ισπανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 89-76Παρί (Γαλλία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 95-101ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 95-78Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 74-75Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βιλερμπάν (Γαλλία) 80-72Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 8-2Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-3Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7-3Ολυμπιακός 7-3Μονακό (Μονακό) 6-4Βαλένθια (Ισπανία) 6-4Παναθηναϊκός 6-4Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 6-4Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-5Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 5-5Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 5-5Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-5Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 5-5Παρί (Γαλλία) 4-6Ντουμπάι (ΗΑΕ) 4-6Παρτιζάν (Σερβία) 4-6Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-7Μπασκόνια (Ισπανία) 3-7Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-8Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-813/11Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00)Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00)Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45)Παρί - Βαλένθια (21:45)Μακάμπι - Μπασκόνια (22:00)14/11Ντουμπάι - Ζάλγκιρις (18:00)Εφές - Μπάγερν Μονάχου (19:00)Βιλερμπάν - Παρτίζαν (21:00)Μπαρτσελόνα - Βίρτους Μπολόνια (21:30)Αρμάνι - Ολυμπιακός (21:30)