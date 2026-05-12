Σπυρόπουλος και Τσόχος στο protothema: Υποτίμησαν την ΑΕΚ φέτος, MVP του πρωταθλήματος είναι ο Ηλιόπουλος
Σπυρόπουλος και Τσόχος στο protothema: Υποτίμησαν την ΑΕΚ φέτος, MVP του πρωταθλήματος είναι ο Ηλιόπουλος
Η απίθανη σειρά γεγονότων έξω από τις τέσσερις γραμμές για τον ΠΑΟΚ και η κουβέντα που θα γίνει για τον Μεντιλίμπαρ με τον... Μεντιλίμπαρ, στην εκπομπή του protothema.gr «Win Win» με τον Αλέξη Σπυρόπουλο και Μιχάλη Τσόχο
Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την AEK «πρωταγωνίστησε» στο τρίτο επεισόδιο της εκπομπής «Win Win» από το protothema.gr με τον Αλέξη Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Τσόχο.
Χαρακτήρισαν δίκαιη την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο που είχε σε αυτήν την επιτυχία ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος. Την ίδια στιγμή, ειδική μνεία έγινε και στη στενή συνεργασία του Σέρβου προπονητή με τον Χαβιέρ Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ Χαβιέρ Ριμπάλτα που είχε και πολύ σύντομα αποτελέσματα.
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από τη μεριά του ανέλυσε βήμα - βήμα την φετινή επιτυχημένη σεζόν της Ένωσης, την ώρα που ο Μιχάλης Τσόχος στάθηκε σε σημεία - «κλειδιά» που ίσως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να φτάσει η ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Από εκεί και πέρα, το θέμα που απασχόλησε και αναλύθηκε ήταν η φετινή παρουσία των ανταγωνιστών της ΑΕΚ στην πορεία για το πρωτάθλημα. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος σχολίασε την φετινή δύσκολη -από όλες τις απόψεις- σεζόν του ΠΑΟΚ, ενώ στην συνέχεια υπήρξε εκτενής αναφορά και στα δεδομένα που επικρατούν στον Ολυμπιακό. Οι κινήσεις που έγιναν για την ενίσχυση της ομάδας του Πειραιά στις μεταγραφικές περιόδους που προηγήθηκαν και όλα όσα πιθανότατα θα ακολουθήσουν το καλοκαίρι.
Δεν θα μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστα και τα συναρπαστικά play outs που θα κρίνουν τις ομάδες που θα αποχαιρετήσουν την Super League στο τέλος της σεζόν, όπως και το συγκλονιστικό φινάλε στην Premier League με την Άρσεναλ να παραμένει στην κορυφή με δύο αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε. Τέλος αναφορά έγινε και στην Μπαρτσελόνα που νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και πανηγύρισε την κατάκτηση της La Liga.
Χαρακτήρισαν δίκαιη την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο που είχε σε αυτήν την επιτυχία ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος. Την ίδια στιγμή, ειδική μνεία έγινε και στη στενή συνεργασία του Σέρβου προπονητή με τον Χαβιέρ Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ Χαβιέρ Ριμπάλτα που είχε και πολύ σύντομα αποτελέσματα.
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος από τη μεριά του ανέλυσε βήμα - βήμα την φετινή επιτυχημένη σεζόν της Ένωσης, την ώρα που ο Μιχάλης Τσόχος στάθηκε σε σημεία - «κλειδιά» που ίσως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να φτάσει η ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Από εκεί και πέρα, το θέμα που απασχόλησε και αναλύθηκε ήταν η φετινή παρουσία των ανταγωνιστών της ΑΕΚ στην πορεία για το πρωτάθλημα. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος σχολίασε την φετινή δύσκολη -από όλες τις απόψεις- σεζόν του ΠΑΟΚ, ενώ στην συνέχεια υπήρξε εκτενής αναφορά και στα δεδομένα που επικρατούν στον Ολυμπιακό. Οι κινήσεις που έγιναν για την ενίσχυση της ομάδας του Πειραιά στις μεταγραφικές περιόδους που προηγήθηκαν και όλα όσα πιθανότατα θα ακολουθήσουν το καλοκαίρι.
Δεν θα μπορούσαν να μείνουν ασχολίαστα και τα συναρπαστικά play outs που θα κρίνουν τις ομάδες που θα αποχαιρετήσουν την Super League στο τέλος της σεζόν, όπως και το συγκλονιστικό φινάλε στην Premier League με την Άρσεναλ να παραμένει στην κορυφή με δύο αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε. Τέλος αναφορά έγινε και στην Μπαρτσελόνα που νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης και πανηγύρισε την κατάκτηση της La Liga.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα