Ολοκληρώθηκε η σπουδαία κίνηση στον Ηρακλή: Υπέγραψε με τον «Γηραιό» ο Βάλτερ Ματσάρι

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε!Ο Ηρακλής έφερε για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη τον Βάλτερ Ματσάρι και αυτή ήταν η... καθοριστική, καθώς πλέον επισημοποιήθηκε η συμφωνία των δυο πλευρών.Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός με μεγάλη καριέρα σε ομάδες όπως η Νάπολι και η Ίντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1+1 έτους, ανακοινώθηκε και ανέλαβε να «χτίσει» την ομάδα του Γηραιού για την επιστροφή στη Super League έπειτα από 9 χρόνια.«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ.Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!».