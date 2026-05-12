Ολοκληρώθηκε η σπουδαία κίνηση στον Ηρακλή: Υπέγραψε με τον «Γηραιό» ο Βάλτερ Ματσάρι
SPORTS
Ηρακλής Βάλτερ Ματσάρι Παναγιώτης Μονεμβασιώτης

Ολοκληρώθηκε η σπουδαία κίνηση στον Ηρακλή: Υπέγραψε με τον «Γηραιό» ο Βάλτερ Ματσάρι

Ο Ιταλός πολύπειρος τεχνικός υπέγραψε για 1+1 χρόνια συμβόλαιο με τον Ηρακλή

Ολοκληρώθηκε η σπουδαία κίνηση στον Ηρακλή: Υπέγραψε με τον «Γηραιό» ο Βάλτερ Ματσάρι
13 ΣΧΟΛΙΑ
Η ανατροπή ολοκληρώθηκε!

Ο Ηρακλής έφερε για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη τον Βάλτερ Ματσάρι και αυτή ήταν η... καθοριστική, καθώς πλέον επισημοποιήθηκε η συμφωνία των δυο πλευρών.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός με μεγάλη καριέρα σε ομάδες όπως η Νάπολι και η Ίντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο 1+1 έτους, ανακοινώθηκε και ανέλαβε να «χτίσει» την ομάδα του Γηραιού για την επιστροφή στη Super League έπειτα από 9 χρόνια.

Η ανακοίνωση του Ηρακλή

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.

Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ.

Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!».

13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης