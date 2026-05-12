Eπεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άγνωστοι επιτέθηκαν με μαχαίρια και βαριοπούλες, 3 τραυματίες και 8 προσαγωγές
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο - Νέα επεισόδια μετά από αυτά στο ΑΠΘ λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές εκλογές
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λίγες μόλις ώρες πριν από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών και των άγριων επεισοδίων το πρωί στο ΑΠΘ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων και την προσαγωγή οκτώ υπόπτων.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, περίπου στις 16:33 υπήρξε ενημέρωση για ομάδα 7 έως 10 ατόμων, τα οποία φορούσαν κράνη και φέρονται να κρατούσαν μαχαίρια και βαριοπούλες. Τα άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την κάτω πύλη και κινήθηκαν προς την αίθουσα Κ4.
Την ίδια ώρα, δεύτερη αναφορά έκανε λόγο για επτά άτομα με κράνη και γάντια, χωρίς αιχμηρά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονταν στο άλσος «Μπαρουτάδικο» στο Αιγάλεω, πίσω από το πανεπιστήμιο. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:39, υπήρξε νέα ενημέρωση για φοιτητή του ΠΑΔΑ που είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, πιθανότατα από άτομα που είχαν εισέλθει στον χώρο του πανεπιστημίου.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ, οι οποίες εντόπισαν οκτώ άτομα έξω από το πανεπιστήμιο, επί της οδού Δημητσάνας 35. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα αυτά έφεραν κράνη και γάντια και προσήχθησαν.
Απέναντι από το σημείο, σε παρακείμενη καφετέρια, εντοπίστηκαν δύο φοιτητές ελαφρά τραυματισμένοι, οι οποίοι δήλωσαν ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τα άτομα που εισήλθαν εντός του πανεπιστημίου. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Σημειώνεται ότι αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν νωρίτερα στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία πρωτοδικών. Σύμφωνα με την αστυνομία 39 άτομα που προσήχθησαν, στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό, αφέθηκαν ελεύθερα.
