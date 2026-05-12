Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Άγριο επεισόδιο με 11 αποβολές και εισαγγελική παρέμβαση στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Πορτογαλίας, δείτε βίντεο
Άγριο επεισόδιο με 11 αποβολές και εισαγγελική παρέμβαση στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Πορτογαλίας, δείτε βίντεο
Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα από την Αρχή Πρόληψης της Αθλητικής Βίας, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών
Σκηνές που θύμιζαν περισσότερο αγώνα πυγμαχίας παρά αναμέτρηση μπάσκετ εκτυλίχθηκαν στην Πορτογαλία, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Ovarense και την Oliveirense, όταν γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ παικτών οδήγησε σε πρωτοφανείς εικόνες έντασης και στην αποβολή συνολικά 11 παικτών.
Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, όταν η ένταση στο παρκέ ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Αρχικά υπήρξαν σπρωξίματα μεταξύ αθλητών των δύο ομάδων, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη σύρραξη ενεπλάκησαν και άλλοι παίκτες, με αποτέλεσμα η κατάσταση να μεταφερθεί ακόμη και προς την εξέδρα.
Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 40 λεπτά, καθώς οι διαιτητές εξέταζαν λεπτομερώς το βιντεοληπτικό υλικό από το μόνιτορ προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η αποβολή 11 παικτών συνολικά από τις δύο ομάδες.
Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, οι συνέπειες για τους εμπλεκόμενους δεν αναμένεται να περιοριστούν μόνο στις αθλητικές ποινές. Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα από την Αρχή Πρόληψης της Αθλητικής Βίας της Πορτογαλίας, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη χώρα και έχει φτάσει μέχρι τα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια, καθώς ενημερώθηκαν τόσο ο Υπουργός Αθλητισμού όσο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για τη διεθνή εικόνα του πορτογαλικού αθλητισμού, καθώς τα βίντεο των επεισοδίων έχουν ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου.
Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, όταν η ένταση στο παρκέ ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Αρχικά υπήρξαν σπρωξίματα μεταξύ αθλητών των δύο ομάδων, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στη σύρραξη ενεπλάκησαν και άλλοι παίκτες, με αποτέλεσμα η κατάσταση να μεταφερθεί ακόμη και προς την εξέδρα.
¡Once! expulsados 🛑 en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Portugal 🇵🇹 entre Ovarense y Oliveirense tras una brutal tangana.— Chema de Lucas (@chemadelucas) May 12, 2026
Sergio Silva, árbitro principal y habitual de #Euroleague, tuvo que coger papel 📑 y boli 🖊️ para anotar a quién iba a descalificar… pic.twitter.com/FnutPt0koY
Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 40 λεπτά, καθώς οι διαιτητές εξέταζαν λεπτομερώς το βιντεοληπτικό υλικό από το μόνιτορ προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιοι συμμετείχαν στα επεισόδια. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφασίστηκε η αποβολή 11 παικτών συνολικά από τις δύο ομάδες.
Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, οι συνέπειες για τους εμπλεκόμενους δεν αναμένεται να περιοριστούν μόνο στις αθλητικές ποινές. Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα από την Αρχή Πρόληψης της Αθλητικής Βίας της Πορτογαλίας, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη χώρα και έχει φτάσει μέχρι τα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια, καθώς ενημερώθηκαν τόσο ο Υπουργός Αθλητισμού όσο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Πορτογαλίας. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για τη διεθνή εικόνα του πορτογαλικού αθλητισμού, καθώς τα βίντεο των επεισοδίων έχουν ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα