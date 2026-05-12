Τα βρήκαν σε όλα Σεβίλλη και Σέρχιο Ράμος: Ο Ισπανός αγόρασε την ομάδα που ανδρώθηκε - Τι περιλαμβάνει το deal
Συμφώνησε και με τη... βούλα για την αγορά της Σεβίλλης ο εμβληματικός Ισπανός Σέρχιο Ράμος, ο οποίος ηγείται της εταιρίας Five Eleven Capital
Νέα εποχή και επίσημα στη Σεβίλλη.
Ο Σέρχιο Ράμος συμφώνησε με τη νυν διοίκηση της ομάδας της Ανδαλουσίας για την εξαγορά του συλλόγου, σε ένα deal που περιλαμβάνει μυθικά ποσά.
Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ οι Σεβιγιάνοι έπειτα από συνάντηση περίπου δύο ωρών μεταξύ του Σέρχιο Ράμος, του CEO της Five Eleven Capital και τους μετόχους του συλλόγου συμφώνησαν για την πώληση του σωματείου της Ανδαλουσίας.
Έτσι, η ομάδα που έχει κατακτήσει επτά φορές το Europa League θα έχει στο ιδιοκτησιακό της τιμόνι έναν πρώην θρύλο της ομάδας, της Ρεάλ Μαδρίτης και -το δίχως άλλο- της Εθνικής Ισπανίας.
Το deal της πώλησης θα αγγίξει τα 450 εκατομμύρια ευρώ.
Ο 40χρονος -πλέον- Σέρχιο Ράμος έφυγε από το ξενοδοχείο με τον αδερφό του χωρίς να κάνει δηλώσεις.
Ωστόσο οι εκφράσεις του και η γλώσσα του... σώματός του έδειξαν πως είναι απόλυτα ικανοποιημένος.
Τη φετινή σεζόν η Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου βρίσκεται στην 13η θέση της La Liga με 40 βαθμούς, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.
😁 Sergio Ramos sale muy sonriente de la reunión para comprar el Sevilla.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026
🔜 La venta del club al camero ESTÁ MUY CERCA.
📹 @GonzaloTortosa pic.twitter.com/VVAQvg8XY1
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
