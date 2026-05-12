Η μία από τις 17χρονες είχε αφήσει σημείωμα πριν πέσει μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη: Πώς έγινε η τραγωδία
Μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη 17χρονη - Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν, λέει γειτόνισσα
Δύο 17χρονες βούτηξαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο «Ασκληπιείο» Βούλας, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.
Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της πράξης της. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με τη φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.
Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την πράξη τους.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
Άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που έγινε το περιστατικό περιέγραψε τι συνέβη: «Άκουσα κραυγές και στη συνέχεια έναν δυνατό κρότο. Γύρισα το κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια. Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της.
Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.
Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό οι δύο 17χρονες φέρονται να ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Η ίδια πρόσθεσε πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός» είπε.
