Η Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο κι αυτός στέλνει μήνυμα «ερχόμαστε»
Μέσω διαρροών προς τα ισπανικά ΜΜΕ η Βαλένθια ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στη Roig Arena το βράδυ της Τετάρτης, με τον ισχυρό άνδρα της πράσινης ΚΑΕ να απαντά μέσω ανάρτησης στο Instagram
Αν μη τι άλλο η σειρά των play off μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια είναι η πιο εντυπωσιακή που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια με τα όσα έχουν γίνει στα τέσσερα ματς μέχρι τώρα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.
Τις δύο νίκες του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια (με το φινάλε του 2ου ματς να κρύβει μεγάλη ένταση) τις διαδέχθηκαν οι δύο νίκες των Ισπανών στο T Center και το βράδυ της Τετάρτης (13/5) διεξάγεται το 5ο και τελευταίο ματς και πάλι επί σιπανικού εδάφους.
Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να τελεί υπό τιμωρία που του επέβαλλε η Euroleague για τη συμπεριφορά του στο 2ο ματς, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να δει από κοντά το 5ο ματς (όπου θα εκτίσει την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της ποινής του) ζητώντας και από τους αντιπάλους του να συναινέσουν, με τους διοικούντες τη Βαλένθια να είναι αρνητικοί σ' αυτό το ενδεχόμενο.
Γεγονός που φρόντισαν να κάνουν γνωστό μέσω διαρροών προς τον ισπανικό Τύπο με τη Marca να έχει ως πρώτο θέμα στην ηλεκτρονική της έκδοση το γεγονός ότι ο κ. Γιαννακόπουλος είναι «persona non grata».
«Πηγές του συλλόγου της Βαλένθια, με τις οποίες επικοινώνησε η MARCA, διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την είσοδο στη Roig Arena στον πολυεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της ελληνικής ομάδας, καθώς πρέπει να εκτίσει ακόμα την τρίτη αγωνιστική της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα της διοργάνωσης, ποινή που του επιβλήθηκε από τη Euroleague ως μέρος της τιμωρίας για την αντιαθλητική συμπεριφορά του,», αναφέρει το δημοσίευμα και συμπληρώνει:
«Οι υπάλληλοι που εργάζονται στις εισόδους της ίδιας της Roig Arena, ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται στην είσοδο των επισήμων, στις πόρτες πρόσβασης στο VIP box ή στη VIP ζώνη, θα αυξήσουν την επιτήρηση για να εμποδίσουν την είσοδο στο γήπεδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε περίπτωση που επιχειρήσει να εισέλθει στο κτίριο παρά την ποινή».
Η απάντηση του Γιαννακόπουλου
Λίγη ώρα αργότερα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, έστειλε το δικό του μήνυμα στους Ισπανούς με τον αγαπημένο του τρόπο: ποστάροντας ένα στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
«Οε οε οε, Βαλένθια Ερχόμαστε να σας ΜΠΟΥΜΠΙάσουμε», έγραψε η λεζάντα της φωτογραφίας με φόντο το γραφείο του...
