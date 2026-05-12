Η παρακάμερα από τον αγώνα τίτλου της ΑΕΚ: Το σπριντ του Ζοάο Μάριο, η έκρηξη χαράς του Ηλιόπουλου και το πάρτι στα αποδυτήρια, βίντεο
Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό που χάρισε το 14ο πρωτάθλημα στην Ένωση
H AEK είναι από το βράδυ της Κυριακής πρωταθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ποδοσφαιρική της ιστορία.
Η Ένωση κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό και σε συνδυασμό με το 1-1 του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη κατέκτησε τον τίτλο στο σπίτι της στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ έφτιαξε και δημοσίευσε βίντεο 13 λεπτών, την παρακάμερα του αγώνα τίτλου, με τις αντιδράσεις των παικτών, των φιλάθλων, την έκρηξη χαράς του Μάριου Ηλιόπουλου και το μπουγέλο στον Νίκολιτς.
