Έφτασε στη Βαλένθια ο Γιαννακόπουλος ενόψει του game 5 παρά την τιμωρία του από τη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο στις 22:00 από τη Βαλένθια στο game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά την τιμωρία του από τη λίγκα δε θα μπορούσε να το... χάσει.Ένα σύντομο VIDEO που δείχνει ότι είναι στην Ισπανία ανέβασε στο Instagram ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ.Σε αυτό ακούγεται ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να λέει: «Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε».«Δεν προλάβαμε να ανεβάσουμε ότι είμαστε στη Βαλένθια και μόνο η αστυνομία δεν έχει έρθει. Εγώ για το κατσικάκι ρε ήρθα, που έχετε ωραίο κατσικάκι. Ούτε ο μανουράς δεν έχει τέτοιο κατσίκι».Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές μετά το Game 2 του τριφυλλιού με τη Βαλένθια κι εξέτισε τα 2/3 της ποινής του στα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν στο Telekom Center.