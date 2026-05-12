Έφτασε στη Βαλένθια ο Γιαννακόπουλος ενόψει του game 5 παρά την τιμωρία του από τη Euroleague
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έφτασε στην Ισπανία για το game 5 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο στις 22:00 από τη Βαλένθια στο game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρά την τιμωρία του από τη λίγκα δε θα μπορούσε να το... χάσει. 

Ένα σύντομο VIDEO που δείχνει ότι είναι στην Ισπανία ανέβασε στο Instagram ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ.

Σε αυτό ακούγεται ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να λέει: «Ήλιο και στη Βαλένθια, άντε να δούμε».

Στο αμέσως επόμενο story αναφέρει: «Δεν προλάβαμε να ανεβάσουμε ότι είμαστε στη Βαλένθια και μόνο η αστυνομία δεν έχει έρθει. Εγώ για το κατσικάκι ρε ήρθα, που έχετε ωραίο κατσικάκι. Ούτε ο μανουράς δεν έχει τέτοιο κατσίκι».




Θυμίζουμε πως ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές μετά το Game 2 του τριφυλλιού με τη Βαλένθια κι εξέτισε τα 2/3 της ποινής του στα δύο παιχνίδια που ακολούθησαν στο Telekom Center.
