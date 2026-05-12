Ατζούν Ιλιτζαλί για το σοβαρό ατύχημα παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο, το μυαλό μου είναι συνεχώς εκεί»
ΚΟΣΜΟΣ
Ατζούν Ιλιτζαλί Άγιος Δομίνικος Survivor

«Απόψε είμαι και πολύ στενοχωρημένος. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στο ελληνικό Survivor» είπε ο παραγωγός του ριάλιτι

Στο σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο με τον Έλληνα παίκτη του Survivor που χτυπήθηκε από ταχύπλοο σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο, αναφέρθηκε ο Ατζούν Ιλιτζαλί μετά τη νίκη της ομάδας του Χαλ Σίτι κόντρα στην Μίλγουολ.

Ο Τούρκος παραγωγός αποκάλυψε ότι επρόκειτο να αναχωρήσει άμεσα για τον Άγιο Δομίνικο, εξηγώντας πως το περιστατικό έχει επηρεάσει έντονα τόσο τον ίδιο όσο και την παραγωγή.

«Απόψε είμαι και πολύ στενοχωρημένος. Συνέβη ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο, στο ελληνικό Survivor. Γι’ αυτό το μυαλό μου ήταν συνεχώς εκεί», ανέφερε αρχικά.

Όπως είπε, η κατάσταση τον ανάγκασε να αλλάξει άμεσα τα σχέδιά του. «Τώρα πρέπει εκτάκτως να πάω στον Άγιο Δομίνικο, θα φύγω μέσα στις επόμενες δύο ώρες. Ένας Έλληνας παίχτης, δυστυχώς, είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτό δεν είμαι και σε κατάσταση να σκέφτομαι πολύ τον τελικό (σ.σ. τελικό ανόδου της Championship προς την Premier League)», δήλωσε χαρακτηριστικά.
