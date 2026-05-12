Ο Ντάνι Θεμπάγιος είναι το... καρφί στα αποδυτήρια της Ρεάλ, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα
Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Θεμπάγιος είναι εκείνος ο οποίος έκανε γνωστό στο περιβάλλον του τον καυγά ανάμεσα στον Τσουαμενί και Βαλβέρδε που έφερε και το βαρύ πρόστιμο και των δύο παικτών
Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης μυρίζει εδώ και πολύ καιρό... μπαρούτι, με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τη βίαια διαμάχη ανάμεσα στον Τσουαμενί και τον Βαλβέρδε, να προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
Στο εσωτερικό του συλλόγου υποψιάζονταν πως υπάρχει ένα... καρφί μέσα στα αποδυτήρια που μεταφέρει πληροφορίες στον Τύπο, με τον προπονητή των «μερένχες» Άλβαρο Αρμπελόα να έχει βρει τον ύποπτο, και αυτός είναι ο Ντάνι Θεμπάγιος.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Estadio Deportivo» ο νεαρός τεχνικός υποψιάζεται πως ο Ισπανός μέσος είναι εκείνος, ο οποίος παρείχε λεπτομερείς περιγραφές της σύγκρουσης μεταξύ του Τσουαμενί και του Βαλβέρδε στην προπόνηση, ενώ πιστεύει πως τροφοδοτεί τον Τύπο και με άλλες ιστορίες.
Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φέρεται να κορυφώθηκε όταν ο Θεμπάγιος έμαθε ότι ο Αρμπελόα είχε κάνει υποτιμητικά σχόλια για εκείνον σε μία υποψήφια ομάδα, ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και για αυτό, όπως όλα δείχνουν, αποφάσισε να γίνει ο... ρουφιάνος.
Για την ιστορία αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρώην διεθνής μέσος κατηγορείται για «κατασκοπεία», καθώς και το 2023 είχαν βγει στο φως δημοσιεύματα που τον κατονόμαζαν ως τον υπεύθυνο για τη διαρροή εσωτερικών πληροφοριών του συλλόγου στο Τύπο.
🚨 DANI CEBALLOS 🇪🇸 EST L’UNE DES TAUPES DU REAL MADRID !!!— BeFootball (@_BeFootball) May 12, 2026
Il a balancé à des personnes extérieures les détails de l’embrouille entre Tchouameni et Valverde.
Il n’a plus rien à perdre. 😭😭
(@Estadio_ED) pic.twitter.com/V6hgxFilfd
