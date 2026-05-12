Ανακοίνωσε εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ

Από νωρίς το απόγευμα ο ισπανικός τύπος ανακοίνωσε την έκτακτη συνέντευξη τύπου του Φλορεντίνο Πέρεθ ώστε να εξηγήσει την δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο σύλλογος.Ο κορυφαίος πρόεδρος στην ιστορία της Ρεάλ ανακοίνωσε εκλογές για νέο πρόεδρο.«Σας ευχαριστώ όλους πολύ για την παρουσία σας. Λυπάμαι που σας ενημερώνω ότι δεν θα παραιτηθώ. Θα προκηρύξω εκλογές»«Στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει ένας ιδιοκτήτης. Υπάρχουν τα χίλια μέλη που αποτελούν τον σύλλογο. Πήρα αυτή την απόφαση γιατί δημιουργήθηκε μια παράλογη κατάσταση, μέσα από καμπάνιες που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα της Ρεάλ και προσωπικά εναντίον μου», ανέφερε αρχικά ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ.Ο Πέρεθ παραδέχθηκε πως η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα ήθελε η ομάδα, ωστόσο στάθηκε στην υπερβολική κριτική που - όπως υποστηρίζει - έχει ξεπεράσει τα όρια. «Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, αλλά στον αθλητισμό δεν κερδίζεις πάντα. Κάποιοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να με χτυπήσουν προσωπικά. Ρωτούν “πού είναι ο Φλορεντίνο;”. Συνήθως δεν μιλάω δημόσια. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να λένε ότι έχω τελικό στάδιο καρκίνου… Θέλω να διαβεβαιώσω όσους ανησύχησαν πως είμαι πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και της εταιρείας μου, ενώ η υγεία μου είναι εξαιρετική».Στη συνέχεια υπερασπίστηκε τη συνολική παρουσία του στη διοίκηση του συλλόγου, υπενθυμίζοντας τις επιτυχίες της τελευταίας περιόδου. «Καταλαβαίνω την απογοήτευση επειδή φέτος δεν κατακτήσαμε τίτλους. Όμως με εμένα πρόεδρο η Ρεάλ έχει κατακτήσει 66 τρόπαια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ανάμεσά τους και επτά Champions League στο ποδόσφαιρο», τόνισε.Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους - όπως είπε - κινούνται παρασκηνιακά εναντίον του. «Σε όσους βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία έχω να πω το εξής: ας κατέβουν στις εκλογές. Τώρα έχουν την ευκαιρία. Εγώ θα είμαι υποψήφιος για να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ρεάλ Μαδρίτης».Ο έμπειρος διοικητικός παράγοντας στάθηκε και στον ρόλο των μελών του συλλόγου, επιμένοντας ότι αυτά πρέπει να παραμένουν στο επίκεντρο των αποφάσεων. «Κατέβηκα στη Ρεάλ ώστε τα μέλη να έχουν τον έλεγχο. Κάποιοι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι επειδή λένε κάτι, ο κόσμος θα τους πιστέψει. Οι άνθρωποι όμως πιστεύουν εμένα. Ορισμένοι θεωρούν πως μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τις εκλογές του συλλόγου».Κλείνοντας, ο Πέρεθ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την εικόνα κρίσης που, κατά την άποψή του, επιχειρείται να δημιουργηθεί γύρω από τη Ρεάλ. «Πριν από λιγότερο από δύο χρόνια κατακτήσαμε πρωτάθλημα και Champions League και τώρα παρουσιάζουν τη Ρεάλ ως διαλυμένη και βυθισμένη στο χάος. Μα ποιο χάος ακριβώς;», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος, και νομίζω ότι είναι ακόμη χειρότερο που το δημοσιοποίησαν. Είμαι εδώ 26 χρόνια, και σε κανένα από αυτά δεν έχουν υπάρξει δύο ή τέσσερις παίκτες που να μην έχουν τσακωθεί. Αλλά το θέμα παραμένει εντός του συλλόγου. Όσοι το έχουν αναφέρει το κάνουν επειδή είναι δυσαρεστημένοι και νομίζουν ότι θα απολυθούν.Οι παίκτες ρίχνουν γροθιές και μετά γίνονται φίλοι. Δεν πρόκειται να επιτρέψω το χάος που κάποιοι προσπάθησαν να δημιουργήσουν. Η διαρροή είναι χειρότερη, νομίζω ότι είναι χειρότερη. Πιστεύω ότι στα 26 χρόνια που είμαι πρόεδρος, είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο», είπε αναλυτικά.