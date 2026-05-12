Νέο υπερόπλο στα χέρια του Πούτιν: Δοκιμάστηκε με επιτυχία ο διηπειρωτικός πύραυλος Sarmat, φέρει πανίσχυρη πυρηνική κεφαλή, βίντεο

Είναι το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει δήλωσε ο Πούτιν που επισήμανε ότι ο Sarmat έχει εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. και πιάνει υπερηχητικές ταχύτητες που ξεπερνούν τα 10 mach, καλύπτοντας 12.000 χλμ την ώρα