Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Νέο υπερόπλο στα χέρια του Πούτιν: Δοκιμάστηκε με επιτυχία ο διηπειρωτικός πύραυλος Sarmat, φέρει πανίσχυρη πυρηνική κεφαλή, βίντεο
Νέο υπερόπλο στα χέρια του Πούτιν: Δοκιμάστηκε με επιτυχία ο διηπειρωτικός πύραυλος Sarmat, φέρει πανίσχυρη πυρηνική κεφαλή, βίντεο
Είναι το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει δήλωσε ο Πούτιν που επισήμανε ότι ο Sarmat έχει εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. και πιάνει υπερηχητικές ταχύτητες που ξεπερνούν τα 10 mach, καλύπτοντας 12.000 χλμ την ώρα
Ένα νέο ισχυρό όπλο έχει στα χέρια της η Ρωσία, μετά την επιτυχημένη δοκιμή του διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι θα τεθεί σε επιχειρησιακή ανάπτυξη έως το τέλος του έτους, ενώ ανέφερε πως η εμβέλειά του μπορεί να ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα.
Επιπλέον, η συνολική ισχύς της πυρηνικής κεφαλής που μπορεί να μεταφέρει ο Sarmat είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα, ενώ η ταχύτητα του μπορεί να ξεπεράσει τα 10 mach, καλύπτοντας απόσταση 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.
Ο Sarmat είναι νέας γενιάς ρωσικός διηπειρωτικός πύραυλος, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M2 Voevoda, γνωστό στο ΝΑΤΟ ως Satan. Προορίζεται για μεταφορά πυρηνικών κεφαλών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και θεωρείται βασικό στοιχείο της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής.
Δείτε βίντεο
«Υλοποιούμε σταδιακά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυρηνικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, που διαβεβαίωσε ότι ο πύραυλος θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι τα οπλικά συστήματα Poseidon και Burevestnik βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους.
Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα έχει αναπτύξει πυραύλους Oreshnik στη Λευκορωσία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δύο φορές εναντίον της Ουκρανίας.
Επιπλέον, η συνολική ισχύς της πυρηνικής κεφαλής που μπορεί να μεταφέρει ο Sarmat είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα, ενώ η ταχύτητα του μπορεί να ξεπεράσει τα 10 mach, καλύπτοντας απόσταση 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.
Ο Sarmat είναι νέας γενιάς ρωσικός διηπειρωτικός πύραυλος, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M2 Voevoda, γνωστό στο ΝΑΤΟ ως Satan. Προορίζεται για μεταφορά πυρηνικών κεφαλών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και θεωρείται βασικό στοιχείο της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής.
Δείτε βίντεο
Russia successfully conducted a test launch of the RS-28 'Sarmat' ICBM. The tests confirmed the missile's stated performance specifications. pic.twitter.com/sQBRsZ6k1i— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) May 12, 2026
«Το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει»Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του για την επιτυχημένη δοκιμή του Sarmat, που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, χαρακτηρίζοντάς τον «το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει».
«Υλοποιούμε σταδιακά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυρηνικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, που διαβεβαίωσε ότι ο πύραυλος θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι τα οπλικά συστήματα Poseidon και Burevestnik βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους.
🇷🇺 — The total yield of the "Sarmat" missile exceeds that of any Western counterpart by more than four times. It's range exceeds 35,000 kilometers thanks to its suborbital trajectory — Putin— ⚡️Faisal🤺 (@92security) May 12, 2026
Russia has successfully conducted a test launch of the heavy intercontinental ballistic… https://t.co/MZDU0w2RBi pic.twitter.com/jfXbeS4iUo
Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το νέο πυραυλικό σύστημα OreshnikΟ ίδιος ανέφερε ότι το νέο πυραυλικό σύστημα Oreshnik μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικές κεφαλές και έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα έχει αναπτύξει πυραύλους Oreshnik στη Λευκορωσία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δύο φορές εναντίον της Ουκρανίας.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να αναβαθμίζει και άλλα πυραυλικά συστήματα, όπως τον Kinzhal, επίσης ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πύραυλος αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 10 Mach, δηλαδή περίπου 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.
«Χρησιμοποιείται ήδη στις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι εργασίες βελτίωσής του συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ακρίβειας των μη πυρηνικών κεφαλών», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.
«Χρησιμοποιείται ήδη στις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι εργασίες βελτίωσής του συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ακρίβειας των μη πυρηνικών κεφαλών», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα