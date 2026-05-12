Νέο υπερόπλο στα χέρια του Πούτιν: Δοκιμάστηκε με επιτυχία ο διηπειρωτικός πύραυλος Sarmat, φέρει πανίσχυρη πυρηνική κεφαλή, βίντεο
Είναι το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει δήλωσε ο Πούτιν που επισήμανε ότι ο Sarmat έχει εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. και πιάνει υπερηχητικές ταχύτητες που ξεπερνούν τα 10 mach, καλύπτοντας 12.000 χλμ την ώρα

Ένα νέο  ισχυρό όπλο έχει στα χέρια της η Ρωσία, μετά την επιτυχημένη δοκιμή του διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι θα τεθεί σε επιχειρησιακή ανάπτυξη έως το τέλος του έτους, ενώ ανέφερε πως η εμβέλειά του μπορεί να ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα.

Επιπλέον, η συνολική ισχύς της πυρηνικής κεφαλής που μπορεί να μεταφέρει ο Sarmat είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα, ενώ η ταχύτητα του μπορεί να ξεπεράσει τα 10 mach, καλύπτοντας απόσταση 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο Sarmat είναι νέας γενιάς ρωσικός διηπειρωτικός πύραυλος, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M2 Voevoda, γνωστό στο ΝΑΤΟ ως Satan. Προορίζεται για μεταφορά πυρηνικών κεφαλών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και θεωρείται βασικό στοιχείο της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής.

«Το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει»

Ο Ρώσος πρόεδρος συνεχάρη τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του για την επιτυχημένη δοκιμή του Sarmat, που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, χαρακτηρίζοντάς τον «το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει».

«Υλοποιούμε σταδιακά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυρηνικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, που  διαβεβαίωσε ότι ο πύραυλος θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι τα οπλικά συστήματα Poseidon και Burevestnik βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους.

Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το νέο πυραυλικό σύστημα Oreshnik

Ο ίδιος ανέφερε ότι το νέο πυραυλικό σύστημα Oreshnik μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικές κεφαλές και έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα έχει αναπτύξει πυραύλους Oreshnik στη Λευκορωσία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δύο φορές εναντίον της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να αναβαθμίζει και άλλα πυραυλικά συστήματα, όπως τον Kinzhal, επίσης ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πύραυλος αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 10 Mach, δηλαδή περίπου 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.

«Χρησιμοποιείται ήδη στις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι εργασίες βελτίωσής του συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ακρίβειας των μη πυρηνικών κεφαλών», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.
