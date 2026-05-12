Κέβιν Γουόρς, το μεγάλο φαβορί για την «ηλεκτρική» καρέκλα της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας

Είναι πλέον το καθαρό φαβορί για τη Fed αλλά η πρώτη του «μάχη» θα είναι πιθανότατα με τον ίδιο τον Τραμπ





Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα λειτουργήσει ως ανεξάρτητος κεντρικός τραπεζίτης ή ως επιλογή πίεσης του Λευκού Οίκου προς ένα από τα κρισιμότερα για την αμερικανική οικονομία ανεξάρτητα όργανα αλλά και ένα από τα σημαντικότερα μέχρι σήμερα «αναχώματα» στις οικονομικές πολιτικές που προωθεί ο Λευκός Οίκος.



με ψήφους 51 υπέρ και 45 κατά για 14ετή θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Federal Reserve, έως το 2040. Πρόκειται για το πρώτο και απολύτως κρίσιμο βήμα πριν από τη χωριστή ψηφοφορία που απαιτείται ώστε να αντικαταστήσει τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Fed.



Η θητεία του Πάουελ στην προεδρία λήγει στις 15 Μαΐου, γεγονός που συμπιέζει πολιτικά και θεσμικά τον χρόνο. Η επόμενη ψηφοφορία για τον Γουόρς μπορεί να γίνει άμεσα, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, και οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι η υποψηφιότητά του έχει περάσει πλέον από τη φάση της πιθανότητας στη φάση της αναμονής επιβεβαίωσης.



Γιατί επιλέγεται ο Γουόρς; Ο Γουόρς δεν είναι εξωθεσμική επιλογή. Έχει ήδη υπηρετήσει στο παρελθόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, από το 2006 έως το 2011, δηλαδή μέσα στην περίοδο της μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό του δίνει ένα προφίλ που συνδυάζει εμπειρία αγορών, γνώση της κεντρικής τράπεζας και πολιτική αποδοχή στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο.



έχει σαφές πολιτικό νόημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει μια Fed πιο πρόθυμη να μειώσει τα επιτόκια και να δώσει ανάσα σε δανειολήπτες, επιχειρήσεις και αγορές. Θέλει, με άλλα λόγια, μια κεντρική τράπεζα λιγότερο επιφυλακτική από την Fed του Πάουελ.



Όμως εδώ αρχίζει και το πρόβλημα. Η αμερικανική οικονομία δεν βρίσκεται σε εύκολη συγκυρία. Ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, επιταχύνεται λόγω του πολέμου με το Ιράν. Αυτό κάνει τους αξιωματούχους της Fed πιο διστακτικούς απέναντι σε γρήγορες μειώσεις επιτοκίων. Ο Γουόρς, επομένως, μπορεί να είναι η επιλογή Τραμπ, αλλά δεν θα αναλάβει σε περιβάλλον όπου μπορεί απλώς να πατήσει το κουμπί της νομισματικής χαλάρωσης χωρίς κόστος.



Το βασικό δίλημμα: με τον Τραμπ ή με την οικονομία; Η μεγάλη ερώτηση δεν είναι πλέον ποιος προηγείται για τη Fed. Είναι τι είδους πρόεδρος της Fed θα είναι ο Γουόρς.



Κλείσιμο θεσμική ανεξαρτησία, αλλά θα ανοίξει σχεδόν αμέσως μέτωπο με τον πρόεδρο που τον επέλεξε.



Αυτό είναι το πραγματικό τεστ. Ο Γουόρς μπαίνει στη Fed όχι ως τεχνοκράτης σε ουδέτερο χρόνο, αλλά ως πολιτικά φορτισμένη επιλογή σε μια στιγμή όπου ο Λευκός Οίκος θέλει φθηνότερο χρήμα και η κεντρική τράπεζα φοβάται νέο πληθωριστικό κύμα.



Στις ακροάσεις του, σύμφωνα με αμερικανικές αναφορές, ο Γουόρς προσπάθησε να εμφανιστεί ως υπέρμαχος της ανεξαρτησίας της Fed. Όμως οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν ανησυχίες για το αν θα μπορέσει πράγματι να κρατήσει αποστάσεις από τον Λευκό Οίκο, ακριβώς επειδή η υποψηφιότητά του εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια Τραμπ να επηρεάσει πιο άμεσα την κεντρική τράπεζα.



Τι σημαίνει για τις αγορές Για τις αγορές, η πιθανή ανάληψη της Fed από τον Γουόρς στέλνει διπλό μήνυμα. Το πρώτο είναι ότι η εποχή Πάουελ τελειώνει με πολιτικό τρόπο. Η Fed μπαίνει σε νέα φάση, με πρόεδρο που έχει επιλεγεί από έναν Λευκό Οίκο ο οποίος έχει κάνει σαφές ότι θέλει χαμηλότερα επιτόκια.



Το δεύτερο είναι ότι η μείωση επιτοκίων δεν είναι αυτονόητη. Ο πόλεμος στο Ιράν, η πίεση στις τιμές της ενέργειας και η επιστροφή του πληθωριστικού κινδύνου περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών. Ο Γουόρς μπορεί να έχει πολιτική εντολή χαλάρωσης, αλλά θα αναλάβει μια Fed που δεν θέλει να κατηγορηθεί ότι υποχώρησε πρόωρα.



Με απλά λόγια: ο Γουόρς είναι το φαβορί γιατί πέρασε το πρώτο μεγάλο εμπόδιο της Γερουσίας και έχει την πολιτική στήριξη Τραμπ. Αλλά η επιτυχία του δεν θα κριθεί στην ψηφοφορία. Θα κριθεί στην πρώτη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που θέλει ο πρόεδρος και σε αυτό που επιβάλλουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.



Η επιλογή Γουόρς δεν λύνει με τρόπο μαγικό το πρόβλημα του Τραμπ. Το μεταφέρει μέσα στη Fed.



Ο Γουόρς θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μειώσει την ένταση με τον Λευκό Οίκο χωρίς να μετατρέψει τη Fed σε προέκταση της κυβέρνησης και ταυτόχρονα να πείσει τις αγορές ότι η μάχη με τον πληθωρισμό δεν θα θυσιαστεί για πολιτική ανακούφιση πριν από μια κρίσιμη οικονομική περίοδο.



Αυτός είναι ο λόγος που η επιλογή Γουόρς έχει βάρος πέρα από τα επιτόκια. Θα δείξει αν η Fed περνά σε νέα φάση προσαρμογής στον Τραμπ - ή αν ο άνθρωπος που επέλεξε ο Τραμπ θα αναγκαστεί να του πει το πρώτο μεγάλο «όχι» και θα βρεθεί άμεσα στο ίδιο στρατόπεδο με τον προκάτοχό του Πάουελ…