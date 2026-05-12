Ο Σεμπάστιαν Σταν επιβεβαίωσε ότι θα γίνει πατέρας
Ο Σεμπάστιαν Σταν επιβεβαίωσε ότι θα γίνει πατέρας
Θέλω να είμαι καλός πατέρας, δήλωσε ο 43χρονος ηθοποιός σε συνέντευξή του, κάνοντας γνωστή την ευχάριστη είδηση
Ο Σεμπάστιαν Σταν επιβεβαίωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του, η επίσης ηθοποιός Άναμπελ Γουάλις, περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Η ευχάριστη είδηση είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Μάρτιο.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα σε συνέντευξή του στο Deadline, όπου μίλησε για τον ρόλο που θα αναλάβει, εκείνον του πατέρα. Ο Σταν και η Γουάλις πυροδότησαν φήμες για σχέση το 2022, την οποία τελικά δημοσιοποίησαν μετά από δύο χρόνια.
«Θέλω να είμαι καλός πατέρας», δήλωσε στο Deadline. Ο Σταν μεγάλωσε με τη μητέρα του και τον πατριό του, «ο οποίος ανέλαβε μια ανύπαντρη μητέρα και ένα παιδί που είχε ήδη μεγαλώσει», όπως είχε πει στην ευχαριστήρια ομιλία του στις Χρυσές Σφαίρες για τον ρόλο του στην ταινία «A Different Man». Με τον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος πέθανε το 2021, επανασυνδέθηκε όταν ήταν 18 ετών.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του στο Deadline, ο Σεμπάστιαν Σταν τόνισε ότι «αισθάνεται την ευθύνη του να είναι καλός πατέρας». «Και, για να μην αναφέρω, καλός άντρας», πρόσθεσε. «Είμαι 43 ετών και νιώθω, με πολλούς τρόπους, ότι μόλις τώρα αρχίζω να μαθαίνω. Μου φαίνεται απλώς τρελό. Οπότε, μου αρέσει όταν βλέπω ότι ανακαλύπτω την οπτική διαφορετικών ανθρώπων. Προσπαθώ να διαβάζω όσο περισσότερο μπορώ, ανεξάρτητα από το ποια είναι η οπτική, απλώς για να την κατανοήσω», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ο ηθοποιός μοιράστηκε τα χαρμόσυνα νέα σε συνέντευξή του στο Deadline, όπου μίλησε για τον ρόλο που θα αναλάβει, εκείνον του πατέρα. Ο Σταν και η Γουάλις πυροδότησαν φήμες για σχέση το 2022, την οποία τελικά δημοσιοποίησαν μετά από δύο χρόνια.
«Θέλω να είμαι καλός πατέρας», δήλωσε στο Deadline. Ο Σταν μεγάλωσε με τη μητέρα του και τον πατριό του, «ο οποίος ανέλαβε μια ανύπαντρη μητέρα και ένα παιδί που είχε ήδη μεγαλώσει», όπως είχε πει στην ευχαριστήρια ομιλία του στις Χρυσές Σφαίρες για τον ρόλο του στην ταινία «A Different Man». Με τον βιολογικό του πατέρα, ο οποίος πέθανε το 2021, επανασυνδέθηκε όταν ήταν 18 ετών.
Sebastian Stan confirmed that he and his partner Annabelle Wallis are expecting their first child together. https://t.co/3mpAGsmPri— Entertainment Weekly (@EW) May 12, 2026
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα