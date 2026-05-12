Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει το Final 4 της Euroleague ο Ταβάρες, αμφίβολος και ο Άλεξ Λεν
Σύμφωνα με τη Marca ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό που αποκόμισε από τη σειρά playoffs με τη Χάποελ και έτσι δε θα δώσει το παρών στο Final 4

Τεράστιο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» ο Έντι Ταβάρες θα χάσει το Final Four της Αθήνας.

Συγκεκριμένα ο πολύπειρος σέντερ της «βασίλισσας» υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου στο Game 1 κόντρα στη Χάποελ και το διάστημα απουσίας του ήταν από 2 έως 8 εβδομάδες.

Ωστόσο σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Ταβάρες δεν θα είναι έτοιμος για το Final Four της Αθήνας (22-24/05) και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του.

Επίσης, ο Άλεξ Λεν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα και αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι του.

Η συμμετοχή του στο «Telekom Center Athens» είναι αμφίβολη, όμως τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός.

