Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει το Final 4 της Euroleague ο Ταβάρες, αμφίβολος και ο Άλεξ Λεν
Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης: Χάνει το Final 4 της Euroleague ο Ταβάρες, αμφίβολος και ο Άλεξ Λεν
Σύμφωνα με τη Marca ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι δεν θα μπορέσει να ξεπεράσει τον τραυματισμό που αποκόμισε από τη σειρά playoffs με τη Χάποελ και έτσι δε θα δώσει το παρών στο Final 4
Τεράστιο πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca» ο Έντι Ταβάρες θα χάσει το Final Four της Αθήνας.
Συγκεκριμένα ο πολύπειρος σέντερ της «βασίλισσας» υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου στο Game 1 κόντρα στη Χάποελ και το διάστημα απουσίας του ήταν από 2 έως 8 εβδομάδες.
Ωστόσο σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Ταβάρες δεν θα είναι έτοιμος για το Final Four της Αθήνας (22-24/05) και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του.
Επίσης, ο Άλεξ Λεν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα και αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι του.
Η συμμετοχή του στο «Telekom Center Athens» είναι αμφίβολη, όμως τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Θυμίζουμε η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός.
Συγκεκριμένα ο πολύπειρος σέντερ της «βασίλισσας» υπέστη ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου στο Game 1 κόντρα στη Χάποελ και το διάστημα απουσίας του ήταν από 2 έως 8 εβδομάδες.
Ωστόσο σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Ταβάρες δεν θα είναι έτοιμος για το Final Four της Αθήνας (22-24/05) και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του.
Επίσης, ο Άλεξ Λεν τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπρεογκάν για το ισπανικό πρωτάθλημα και αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι του.
Η συμμετοχή του στο «Telekom Center Athens» είναι αμφίβολη, όμως τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Θυμίζουμε η Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαλένθια - Παναθηναϊκός.
Major blow to Real Madrid, as Edy Tavares and Alex Len are expected to miss the EuroLeague Final Four.— Donatas Urbonas (@Urbodo) May 12, 2026
More on BasketNewshttps://t.co/FJPtElVGzB
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα