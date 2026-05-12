Φώναξαν «ψωνάρα» την Ιωάννα Τούνη στη μέση του δρόμου: Το περιστατικό με τον γιο της που την έκανε έξαλλη

Εντωμεταξύ έχουν να με προσφωνήσουν «ψωνάρα» από το δημοτικό😅🤣❤️ Πέρα από την πλάκα, καταλαβαίνω ότι πολλές συμπεθέρες με παρακολουθείτε χρόνια και νιώθετε μεγαλύτερη οικειότητα & μπορεί όντως η συγκεκριμένη κυρία να χάρηκε που με είδε στον δρόμο με τον Πάρη. Ωστόσο θεωρώ προσωπικά πως ακριβώς όπως θα ρωτήσεις έναν ενηλικά «μπορώ να σε αγκαλιάσω» ή «μπορούμε να πάρουμε βιντεοκλήση την φίλη μου να πεις γεια» ή οτιδήποτε… έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσεις και έναν μικρό άνθρωπο «μπορώ να σου χαϊδέψω το μάγουλο» ή οτιδήποτε σχετικό! Η συναίνεση είναι κάτι σημαντικό για εμένα… και τα παιδιά δεν είναι κουρδισμένες μαριονέτες! Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε τα παιδιά μας και τα συναισθήματα τους και να τα προστατεύουμε πάση θυσία 🫶🏼✨ Ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου δεν έχει ηλικία. Και τα προσωπικά όρια είναι κάτι που πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά από μικρά!Ακούω γνώμη συμπεθέρες🧐