Βίντεο: Δείτε το γκολ της χρονιάς με απίθανη ραμπόνα στη Β' Εθνική Ρουμανίας
Ρουμανία Στεάουα Βουκουρεστίου Γκολ της χρονιάς Βραβείο Πούσκας

Ο 19χρονος Αλίν Τέκερετς, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ, θεωρείται πλέον το ακλόνητο φαβορί για να τιμηθεί με το βραβείο Πούσκας για το κορυφαίο γκολ της χρονιάς

Για την προτελευταία αγωνιστική των play off της ανόδου στη Β' Εθνική της Ρουμανίας η θρυλική Στεάουα Βουκουρεστίου (η νόμιμη διάδοχος της ομάδας που είχε κατακτήσει το Κύπελλο πρωταθλητριών το 1986) υποδέχεθηκε την Σέπτσι με τους γηπεδούχους να είναι αδιάφοροι καθώς θα εμπλακούν σίγουρα στα μπαράζ με τις ομάδες της Α' Εθνικής και τους φιλοξενούμενους να καίγονται για τη νίκη που θα τους κλείδωνε τη 2ηη θέση και την άνοδο.

Η Σέπτσι πήρε το προβάδισμα στο 19' με τον Νταβόρντζιε, ωστόσο το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 0-2 ήταν ένα ποίημα, μια ποδοσφαιρική ζωγραφιά που μόνο ένας σπουδαίος καλλιτέχνης θα μπορούσε να... φτιάξει.

Στο 31ο λεπτό, ο 19χρονος αριστερός μπακ Αλίν Τέκερετς (δανεικός στη Σέπτσι από την Κλουζ), είδε τη μπάλα να στρώνεται μπροστά του και με μία ασύλληπτη ραμπόνα την έστειλε στα  δίχτυα αφήνοντας τους πάντες με ανοικτό το στόμα.

Δείτε το γκολ της χρονιάς και απολαύστε:

