Ο φόβος της αποτυχίας στις πανελλήνιες και η κατάθλιψη «έσπρωξαν» τις δύο 17χρονες στο κενό - Σοκ από το σημείωμα και το κρυμμένο ημερολόγιο

από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην

δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε

, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.



Έχω κατάθλιψη, φοβάμαι θα απογοητεύσω τους γονείς μου στις πανελλήνιες

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγραψε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα τους απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει στις πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο» κατέληγε.



Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης.



Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που έγινε το περιστατικό

: «Άκουσα

και στη συνέχεια έναν

Γύρισα το κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια. Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της.

Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.

«Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν»

, λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα

και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από την πτώση τους.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό οι δύο 17χρονες φέρονται να ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ,

από την ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός» είπε.