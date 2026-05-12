Ο φόβος της αποτυχίας στις πανελλήνιες και η κατάθλιψη «έσπρωξαν» τις δύο 17χρονες στο κενό - Σοκ από το σημείωμα και το κρυμμένο ημερολόγιο
Οι δύο έφηβες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας - Έγραψαν σημειώματα, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό, πιασμένες χέρι-χέρι
Σε σοκ έχει βυθιστεί το πανελλήνιο από την είδηση των δύο εφήβων 17 ετών που βούτηξαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία σκοτώθηκε επί τόπου, η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της.
Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr οι δύο φίλες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας. Έγραψαν σημειώματα, εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκαν εκεί, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό, πιασμένες χέρι-χέρι.
Αρχικά εντοπίστηκε στην τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της και έμενε στην πολυκατοικία, ένα σημείωμα. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έγραψε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα. Ανέφερε ακόμη πως θεωρούσε ότι θα τους απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει στις πανελλήνιες. «Δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο» κατέληγε.
Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της. Και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη, ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς με τις πανελλήνιες. Οι δυο τους ήταν φίλες και - όπως δείχνουν τα στοιχεία - είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης.
Άνδρας που έχει κατάστημα δίπλα στο σημείο που έγινε το περιστατικό περιέγραψε τι συνέβη: «Άκουσα κραυγές και στη συνέχεια έναν δυνατό κρότο. Γύρισα το κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια. Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της.
Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής» δήλωσε εμφανώς σοκαρισμένος.
Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό οι δύο 17χρονες φέρονται να ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια πρόσθεσε πως κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι επρόκειτο να ακολουθήσει. «Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός» είπε.
Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονηςΗ κατάσταση της 17χρονης κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τον διοικητή του «Ασκληπιείου» Βούλας, Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, στις 12.30 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα επείγοντα του νοσοκομείου, οι δύο ανήλικες όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών για πάνω από μία ώρα, η μία νεαρή κατέληξε.
Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
«Ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε δευτερόλεπτα έπεσαν»Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια ζήτησαν από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος από την πτώση τους.
