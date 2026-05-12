Η στιγμή της ανάσυρσης του αυτοκινήτου που έπεσε στον Ισθμό της Κορίνθου, πρόλαβε και βγήκε ο οδηγός, δείτε βίντεο
Ο οδηγός κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα και είναι καλά στην υγεία του - Όσο το όχημα βρισκόταν στον αέρα, ένας δύτης εξέτασε προσεκτικά το εσωτερικό του
Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/05) στην περιοχή της Ποσειδωνίας Κορίνθου, καθώς ένα αυτοκίνητο εντοπίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μέσα στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο οδηγός του οχήματος πρόλαβε και βγήκε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό.
Λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε ένας γερανός και ανέσυρε το αυτοκίνητο από τη θάλασσα. Όσο το όχημα βρισκόταν στον αέρα, ένας δύτης εξέτασε προσεκτικά το εσωτερικό του. Όπως φαίνεται στο βίντεο το αυτοκίνητο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.
Ένας πολίτης παρατήρησε την οροφή του οχήματος να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας, αλλά δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος.
