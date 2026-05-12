Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Ναν: Ζω για αυτά τα παιχνίδια, ο χαμένος πάει σπίτι του
Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για τη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός «πέταξε» το μεσημέρι της Τρίτης για τη Βαλένθια για να παίξει την Τετάρτη, το παιχνίδι της χρονιάς, το Game 5 της σειράς της Euroleague με την ισπανική ομάδα.
Ο Κέντρικ Ναν μίλησε στο αεροδρόμιο για την σημασία του αγώνα και τόνισε πως περιμένει πως και πως το τζάμπολ.
Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν
«Στα δύο τελευταία Final Four που πήγαμε έπρεπε να κερδίσουμε στο Game 5. Είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Νοοτροπία και τακτική είναι και τα δύο σημαντικά. Πρέπει να τα έχουμε και τα δύο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να τα αφήσουμε όλα εκεί. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο χαμένος πάει σπίτι του. Ζω για αυτά τα παιχνίδια. Προετοιμάζομαι όλη την καριέρα μου για τέτοια παιχνίδια. Θα είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτό. Νομίζω ότι παίζουμε καλύτερα εκτός έδρας. Το Game 3 στο ΟΑΚΑ ήταν λίγο πιο χαλαρό για εμένα. Σε εκτός έδρας παιχνίδια στα playoffs τα πηγαίνουμε καλά».
