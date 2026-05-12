Για συνεργασία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ σε επιθέσεις κατά του Ιράν, κάνει λόγο το Bloomberg
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών περιλάμβανε ανταλλαγή πληροφοριών, εντοπισμό και αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και επιλογή ιρανικών στόχων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από μία επιθέσεις κατά του Ιράν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής εκστρατείας εναντίον της Τεχεράνης τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πρόσωπα με γνώση των εξελίξεων.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, τα Εμιράτα εξαπέλυσαν πλήγματα τόσο πριν όσο και μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.

Μία από τις επιθέσεις φέρεται να αποτέλεσε απάντηση στην ιρανική επίθεση της 5ης Απριλίου στις εγκαταστάσεις πετροχημικών της εταιρείας Borouge στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με το Bloomberg, το συγκεκριμένο πλήγμα πραγματοποιήθηκε σε «συντονισμό» με το Ισραήλ.

Συνεργάστηκαν και στην ισραηλινή επίθεση στο πετροχημικό συγκρότημα South Pars

Πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφερε ότι οι δύο χώρες συνεργάστηκαν και στην ισραηλινή επίθεση που σημειώθηκε την επόμενη ημέρα στο πετροχημικό συγκρότημα South Pars του Ιράν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών περιλάμβανε ανταλλαγή πληροφοριών, εντοπισμό και αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones, καθώς και επιλογή ιρανικών στόχων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.


Αποτέλεσαν στόχο της Τεχεράνης

Το Bloomberg σημειώνει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτέλεσαν στόχο της Τεχεράνης περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ωστόσο το Άμπου Ντάμπι δεν έχει αναγνωρίσει επισήμως ότι προχώρησε σε επιθετικά πλήγματα. Παρ’ όλα αυτά, έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Wall Street Journal είχε μεταδώσει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν επίθεση στο ιρανικό νησί Λαβάν.

Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ απέστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία συστοιχία του συστήματος Iron Dome, καθώς και στρατιώτες για τη λειτουργία της.
