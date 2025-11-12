Στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις η Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Δείτε φωτογραφίες
Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα παρακολούθησε την αναμέτρηση των «ερυθρόλευκων» με τους Λιθουανούς από την εξέδρα, μαζί με τον Παναγιώτη και τον Γιώργο Αγγελόπουλο
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τον αγώνα της 10ης αγωνιστικής της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζαλγκίρις, έδωσε το «παρών» η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Αμερικανίδα πρέσβης χαιρέτισε τον κόσμο και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Πίσω τους βρέθηκαν ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος (αριστερά) και ο Κρις Μαραφάτσος (δεξιά), στενός φίλος και συνεργάτης της, ενώ η κυρία Γκιλφόιλ εθεάθη να συνομιλεί και με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο -γνωστό φίλαθλο του Ολυμπιακού.
Χαμογελαστή και ευδιάθετη, η Αμερικανίδα πρέσβης χαιρέτισε τον κόσμο και φωτογραφήθηκε στις εξέδρες των επισήμων, ανάμεσα στους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.
Πίσω τους βρέθηκαν ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος (αριστερά) και ο Κρις Μαραφάτσος (δεξιά), στενός φίλος και συνεργάτης της, ενώ η κυρία Γκιλφόιλ εθεάθη να συνομιλεί και με τον διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη, Γιώργο Λάνθιμο -γνωστό φίλαθλο του Ολυμπιακού.
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα