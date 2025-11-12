Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίναν Έβανς
Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίναν Έβανς
Οι πράσινοι μέσω των social media στάθηκαν και αυτοί στο πλευρό του άτυχου Αμερικανού άσου
Δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή του στην Euroleague μετά από 1.5 χρόνο απουσίας και ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε ξανά προκαλώντας σοκ στον κόσμο του μπάσκετ.
Από την πρώτη στιγμή ομάδες και αθλητές της Euroleague με αναρτήσεις τους στα social media έστειλαν μηνύματα στήριξης στον άτυχο αθλητή, με τον Παναθηναϊκό μέσω X να εύχεται ταχεία ανάρρωση στον ερυθρόλευκο άσο.
Αναλυτικά και τα υπόλοιπα ποσταρίσματα ομάδων και αθλητών:
Από την πρώτη στιγμή ομάδες και αθλητές της Euroleague με αναρτήσεις τους στα social media έστειλαν μηνύματα στήριξης στον άτυχο αθλητή, με τον Παναθηναϊκό μέσω X να εύχεται ταχεία ανάρρωση στον ερυθρόλευκο άσο.
Stay strong, Keenan Evans.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025
Our wishes for a fast recovery! 🙏🏼#paobcaktor pic.twitter.com/CK8OscUmYs
November 12, 2025
Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025
Keenan no way… stop it— Chima Moneke (@Chimdogg_) November 12, 2025
😞😞😞😞😞 https://t.co/h6enTrGE7O— Mike James (@TheNatural_05) November 12, 2025
Keenan 💔— Dzanan Musa (@DzMusa) November 12, 2025
Danm this shit really hard to see prayers up 🙏🏿 for you @K3vans12— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 12, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος ανιψιός του Καργάκη - Φέρεται να είναι αυτός που έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες - 29 συλλήψεις, δύο αστυνομικοί τραυματίες
Σπανούλης - Ομπράντοβιτς: Η αγκαλιά που άργησε 15 χρόνια - Το παρασκήνιο μιας κόντρας που έφτασε στα άκρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα