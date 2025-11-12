Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίναν Έβανς
Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίναν Έβανς

Οι πράσινοι μέσω των social media στάθηκαν και αυτοί στο πλευρό του άτυχου Αμερικανού άσου

Ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίναν Έβανς
Δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή του στην Euroleague μετά από 1.5 χρόνο απουσίας και ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε ξανά προκαλώντας σοκ στον κόσμο του μπάσκετ.

Από την πρώτη στιγμή ομάδες και αθλητές της Euroleague με αναρτήσεις τους στα social media έστειλαν μηνύματα στήριξης στον άτυχο αθλητή, με τον Παναθηναϊκό μέσω X να εύχεται ταχεία ανάρρωση στον ερυθρόλευκο άσο.

Αναλυτικά και τα υπόλοιπα ποσταρίσματα ομάδων και αθλητών:





