Οι 5 περιοχές της Ελλάδας που επιλέγουν περισσότερο οι ξένοι συνταξιούχοι για μόνιμη εγκατάσταση
Οι 5 περιοχές της Ελλάδας που επιλέγουν περισσότερο οι ξένοι συνταξιούχοι για μόνιμη εγκατάσταση
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Prosperty για την περίοδο 2025-2026
Αθηναϊκή Ριβιέρα, Κρήτη, Κέρκυρα και ευρύτερα Ιόνιο, Πελοπόννησος και Χαλκιδική. Πρόκειται για τις 5 περιοχές της χώρας που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των συνταξιούχων από το εξωτερικό, με βάση τη ζήτηση που εκδηλώνεται από ανθρώπους που αναζητούν μόνιμη ή μακροχρόνια εγκατάσταση στη Μεσόγειο.
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Prosperty για την περίοδο 2025-2026, οι συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον με κριτήρια τον συνδυασμό ποιότητας ζωής, κλίματος, υποδομών και προσιτών –σε αρκετές περιπτώσεις– τιμών ακινήτων: Οι ξένοι συνταξιούχοι δεν αναζητούν πλέον μόνο παραθεριστικές κατοικίες, αλλά περιοχές που μπορούν να υποστηρίξουν μόνιμη εγκατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Παράγοντες όπως οι υποδομές υγείας, οι αεροπορικές συνδέσεις, η ασφάλεια, το κόστος ζωής και η δυνατότητα κοινωνικής ένταξης διαμορφώνουν πλέον τις τελικές επιλογές τους, με την Ελλάδα να συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον ως τόπος συνταξιοδότησης.
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Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας παροχής κτηματομεσιτικών υπηρεσιών Prosperty για την περίοδο 2025-2026, οι συγκεκριμένες περιοχές συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον με κριτήρια τον συνδυασμό ποιότητας ζωής, κλίματος, υποδομών και προσιτών –σε αρκετές περιπτώσεις– τιμών ακινήτων: Οι ξένοι συνταξιούχοι δεν αναζητούν πλέον μόνο παραθεριστικές κατοικίες, αλλά περιοχές που μπορούν να υποστηρίξουν μόνιμη εγκατάσταση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Παράγοντες όπως οι υποδομές υγείας, οι αεροπορικές συνδέσεις, η ασφάλεια, το κόστος ζωής και η δυνατότητα κοινωνικής ένταξης διαμορφώνουν πλέον τις τελικές επιλογές τους, με την Ελλάδα να συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον ως τόπος συνταξιοδότησης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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