Μιλουτίνοφ: «Είναι τραγωδία αυτό που συνέβη με τον Έβανς, ελπίζω να μην είναι όσο σοβαρός δείχνει ο τραυματισμός του»
Το σχόλιο του Νίκολα Μιλουτίνοφ για τον Κίναν Έβανς και το ματς με τη Ζάλγκιρις
O Nίκολα Μιλουτίνοφ ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ.
Ο Σέρβος σέντερ στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στάθηκε στον τραυματισμό του Έβανς.
Οι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ
«Το πιο σημαντικό δεν είναι ότι κερδίσαμε σήμερα. Αυτό που συνέβη απόψε με τον Κίναν Έβανς είναι μία τραγωδία. Μακάρι να μην υπάρχει η πιθανότητα να είναι σοβαρός ο τραυματισμός του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο κι γι’ αυτόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για εμάς, γιατί ήμασταν μαζί του σε όλη την αποθεραπεία του. Ξέρουμε πόσο σκληρή δουλειά έχει κάνει, ήθελε να είναι μαζί μας, να είναι μέλος αυτής της ομάδας και ξαναλέω ότι ελπίζω να μην είναι τόσο σοβαρό όσο δείχνει».
