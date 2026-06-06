Αν τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού για όσα έγιναν στον 2ο τελικό, η ποινή θα ισχύσει τη νέα σεζόν: Τι προβλέπεται για τις κυρώσεις από τη ΔΕΑΒ
Αν τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού για όσα έγιναν στον 2ο τελικό, η ποινή θα ισχύσει τη νέα σεζόν: Τι προβλέπεται για τις κυρώσεις από τη ΔΕΑΒ
Οι κρίσιμες πέντε ημέρες και το δεδικασμένο του περασμένου Σεπτεμβρίου
Μετά τα όσα συνέβησαν στο δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL στον οποίο ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58 και έφερε τη σειρά στα ίσια (1-1), άρχισε να εγκυμονεί ο κίνδυνος για τιμωρία της έδρας των «πρασίνων» με μία αγωνιστική ύστερα από όλα όσα γράφτηκαν και στο φύλλο αγώνα.
Αυτομάτως σήμανε συναγερμός ενόψει του 4ου τελικού της σειράς καθώς αποτελεί το αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των «πρασίνων». Ωστόσο ο αθλητικός νόμος που εφαρμόζει η ΔΕΑΒ του δίνει τη δυνατότητα να έχει τη βοήθεια των φιλάθλων του στον 4ο τελικό της σειράς που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.
Συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ αναμένεται να καλέσει άμεσα για απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, πιθανόν την Κυριακή (7/6) ή την Δευτέρα (8/6) και η απόφαση θα είναι άμεση.
Βάσει του φύλλου αγώνα κινδυνεύει με τιμωρία ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με την ποινή να έχει και άμεση εφαρμογή, ενώ αν υπάρξει τιμωρία της ΚΑΕ με ποινή κεκλεισμένων των θυρών, τότε οι αποφάσεις εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα.
Η διαφορά είναι ότι εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, τότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική, κάτι που σημαίνει στην περίπτωση του μπασκετικού Παναθηναϊκού την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Σημειώνεται, δε, ότι όσον αφορά τον υπολογισμό των πέντε ημερών, δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα.
Όσον αφορά τη ΔΕΑΒ, έχει πάρει την υπόθεση αυτεπάγγελτα και αποφασίζει μόνη της, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να αποφασίζει βάσει του αθλητικού νόμου που έχει την ίδια διάταξη με τον νόμο του ΕΣΑΚΕ, ενώ παράλληλα για το 5ημερο υπάρχει και δεδικασμένο από τον περασμένο Σεπτέμβριομ σε αγώνα για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς στον Βόλο.
Τότε η πράσινη ΠΑΕ είχε τιμωρηθεί τότε με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών αλλά επειδή δεν είχε τηρηθεί το πενθήμερο η ποινή είχε μεταφερθεί για το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας.
Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ ανάφερε τότε: «γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική».
Πηγή: gazzetta.gr
Αυτομάτως σήμανε συναγερμός ενόψει του 4ου τελικού της σειράς καθώς αποτελεί το αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των «πρασίνων». Ωστόσο ο αθλητικός νόμος που εφαρμόζει η ΔΕΑΒ του δίνει τη δυνατότητα να έχει τη βοήθεια των φιλάθλων του στον 4ο τελικό της σειράς που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.
Συγκεκριμένα, ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ αναμένεται να καλέσει άμεσα για απολογία την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, πιθανόν την Κυριακή (7/6) ή την Δευτέρα (8/6) και η απόφαση θα είναι άμεση.
Βάσει του φύλλου αγώνα κινδυνεύει με τιμωρία ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με την ποινή να έχει και άμεση εφαρμογή, ενώ αν υπάρξει τιμωρία της ΚΑΕ με ποινή κεκλεισμένων των θυρών, τότε οι αποφάσεις εκτελούνται την επόμενη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα.
Η διαφορά είναι ότι εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από πέντε ημέρες, τότε η απόφαση εκτελείται τη μεθεπόμενη αγωνιστική, κάτι που σημαίνει στην περίπτωση του μπασκετικού Παναθηναϊκού την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Σημειώνεται, δε, ότι όσον αφορά τον υπολογισμό των πέντε ημερών, δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα.
Όσον αφορά τη ΔΕΑΒ, έχει πάρει την υπόθεση αυτεπάγγελτα και αποφασίζει μόνη της, από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να αποφασίζει βάσει του αθλητικού νόμου που έχει την ίδια διάταξη με τον νόμο του ΕΣΑΚΕ, ενώ παράλληλα για το 5ημερο υπάρχει και δεδικασμένο από τον περασμένο Σεπτέμβριομ σε αγώνα για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Super League μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς στον Βόλο.
Τότε η πράσινη ΠΑΕ είχε τιμωρηθεί τότε με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών αλλά επειδή δεν είχε τηρηθεί το πενθήμερο η ποινή είχε μεταφερθεί για το μεθεπόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας.
Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ ανάφερε τότε: «γ) Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 41Α και 120, παρ. 2, περ. γ), εδάφιο β., του νόμου 2725/1999, όπως ισχύει, οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλει η ΔΕΑΒ εκτίονται την επομένη από την έκδοσή τους αγωνιστική ημέρα κατά την οποία το σωματείο, ή η ΑΑΕ (και εν προκειμένω η ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) είναι γηπεδούχος, εκτός (όπως συμβαίνει στην κρινόμενη περίπτωση) εάν μεταξύ της έκδοσης της απόφασης και της τέλεσης του αγώνα μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο από 5 ημέρες, όποτε η πράξη της ΔΕΑΒ εκτελείται την μεθεπόμενη αγωνιστική».
Πηγή: gazzetta.gr
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