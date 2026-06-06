Αν τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού για όσα έγιναν στον 2ο τελικό, η ποινή θα ισχύσει τη νέα σεζόν: Τι προβλέπεται για τις κυρώσεις από τη ΔΕΑΒ