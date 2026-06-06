Η Νορβηγία έντυσε Βίκινγκ τον Χάαλαντ για το Μουντιάλ και δίχασε: «Θυμίζει όσα πρεσβεύουν οι νεοναζί» του γράφουν

Η φωτογράφιση έγινε από τον Σκωτσέζο φωτογράφο Ντέιβιντ Γιάροου τον οποίο σύστησε ο Χάαλαντ - «Γνώριζα ότι μπορεί να υπήρχε κάποια κριτική, αλλά ήθελα να παίξω με την αίσθηση του ταξιδιού που πηγαίνει πίσω στους Βίκινγκς, σαν να σαλπάρουν για την Αμερική»