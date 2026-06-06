Η Νορβηγία έντυσε Βίκινγκ τον Χάαλαντ για το Μουντιάλ και δίχασε: «Θυμίζει όσα πρεσβεύουν οι νεοναζί» του γράφουν
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Έρλινγκ Χάαλαντ εθνική Νορβηγίας Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο Νεοναζί

Η Νορβηγία έντυσε Βίκινγκ τον Χάαλαντ για το Μουντιάλ και δίχασε: «Θυμίζει όσα πρεσβεύουν οι νεοναζί» του γράφουν

Η φωτογράφιση έγινε από τον Σκωτσέζο φωτογράφο Ντέιβιντ Γιάροου τον οποίο σύστησε ο Χάαλαντ - «Γνώριζα ότι μπορεί να υπήρχε κάποια κριτική, αλλά ήθελα να παίξω με την αίσθηση του ταξιδιού που πηγαίνει πίσω στους Βίκινγκς, σαν να σαλπάρουν για την Αμερική»

Η Νορβηγία έντυσε Βίκινγκ τον Χάαλαντ για το Μουντιάλ και δίχασε: «Θυμίζει όσα πρεσβεύουν οι νεοναζί» του γράφουν
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Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσε η επιλογή της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Νορβηγίας να ντύσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ και κάποιους από τους συμπαίχτες του στην εθνική ως Βίκινγκ ενόψει Μουντιάλ.

Οι επικριτές της φωτογράφισης που έγινε στο Όσλο διαφωνούν με την αισθητική θυμίζοντας τις επιδομές, τις λεηλασίες και τους βιασμούς που διέπρατταν οι Βίκινγκ στην εποχή που κυριαρχούσαν στις θάλασσες.

Χαρακτηριστική η δήλωση του δημοσιογράφου της εφημερίδας Morgenbladet, Μάρκους Σλέτολμ, ότι οι εικόνες αυτές είναι «σωβινιστικές». Ο ίδιος, μάλιστα, έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι οι φωτογραφίες αυτές «θυμίζουν αυτά που πρέσβευαν οι νεοναζί πριν από δέκα χρόνια».



Η φωτογράφιση έγινε από τον Σκωτσέζο φωτογράφο Ντέιβιντ Γιάροου τον οποίο στην ομοσπονδία σύστησε ο Χάαλαντ. Μιλώντας στο Athletic o Γιάροου είπε πως «γνώριζα ότι μπορεί να υπήρχε κάποια κριτική, αλλά ήθελα να παίξω με αυτή την αίσθηση του ταξιδιού που πηγαίνει πίσω στους Βίκινγκς, σαν να σαλπάρουν για την Αμερική».

Κριτική ασκείται και για τις φανέλες της εθνικής Νορβηγίας με την Νορβηγίδα Ακαδημαϊκό, Τζέιν Χάουγκ Σκιόλντλι, να λέει στην Klassekampen ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν «υπερ-αρρενωπές και εξτρεμιστικές».

Οι φανέλες έχουν γραφή που μοιάζει με ρούνους στο πίσω μέρος με τη Σκιόλντλι να υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά «τυπικά νεοναζιστικής και φασιστικής συμβολικής γλώσσας».

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Για το θέμα ρωτήθηκε και ο ομοσπονδιακός προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, ο οποίος αρκέστηκε να πει «υπάρχουν πολλά μεγαλύτερα και πιο δύσκολα θέματα από αυτό. Δεν έχω την πολυτέλεια να χάνω χρόνο σε αυτό».
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