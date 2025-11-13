Ολυμπιακός για Έβανς: «Είμαστε μαζί σου, μείνε δυνατός» - Μηνύματα συμπαράστασης από παίκτες και ομάδες
Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχίλλειου στο αριστερό του πόδι, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν
Ο Κίναν Έβανς ήταν ο μεγάλος άτυχος στον Ολυμπιακό, καθώς στο πρώτο μόλις παιχνίδι του στην EuroLeague, υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι, τραυματισμός που θα τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν.
Ο Ολυμπιακός, μετά την επίσημη διάγνωση του τραυματισμού, έκανε ένα ξεχωριστό ποστ για τον Κίναν Έβανς, όπου του έστειλε και μήνυμα συμπαράστασης
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Ολυμπιακού για τον Κίναν Έβανς:
«Ο Κίναν Έβανς υπέστη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό του πόδι.
Είμαστε όλοι μαζί σου Κίναν. Μείνει δυνατός και επέστρεψε δυνατότερος»
Η Ζάλγκιρις ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 95-78, με τον προπονητή των Λιθουανών να στέκεται στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Πρώτα από όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Στην 1η περίοδο δε δούλεψε τίποτα για εμάς στην άμυνα, προηγήθηκαν με 28-14, παλέψαμε αλλά δεν ήταν αρκετό. Για όλους ήταν πολύ δύσκολο, ξέρουμε πόσο καλό παιδί είναι. Ήταν μεγάλο μέρος της ιστορίας Ζάλγκιρις, είχε τραυματισμούς και σε εμάς, γύρισε μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλοι είμαστε στο πλευρό του για αυτό που συνέβη»
Μασιούλις για Έβανς: «Όλοι είμαστε στο πλευρό του γι' αυτό που συνέβη»
Τα μηνύματα συμπαράστασης προς τον τραυματία ΈβανςΑρκετοί είναι και οι παίκτες της Euroleague που δείχνουν τη στήριξή τους προς τη νέα δοκιμασία του Αμερικανού γκαρντ μέσα από μηνύματά τους στα social media.
Μεταξύ αυτών και οι Μάικ Τζέιμς και Τσίμα Μονέκε, με τον σούπερ σταρ της Μονακό να ανεβάζει emoji με στενοχωρημένα πρόσωπα αναφερόμενος στον τραυματισμό του Έβανς και τον άσο του Ερυθρού Αστέρα να αναφέρει χαρακτηριστικά στο Twitter: “Όχι Κίναν, σταμάτα το”.
Μήνυμα στήριξης στον άτυχο αθλητή έστειλε και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσω X εύχεται ταχεία ανάρρωση στον ερυθρόλευκο άσο.
Αναλυτικά και τα υπόλοιπα ποσταρίσματα ομάδων και αθλητών:
😞😞😞😞😞 https://t.co/h6enTrGE7O— Mike James (@TheNatural_05) November 12, 2025
Keenan no way… stop it— Chima Moneke (@Chimdogg_) November 12, 2025
Stay strong, Keenan Evans.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 12, 2025
Our wishes for a fast recovery! 🙏🏼#paobcaktor pic.twitter.com/CK8OscUmYs
November 12, 2025
Former Zalgiris player Keenan Evans suffered an injury in his EuroLeague return game. Stay strong, Keenan. 💚✊🏽 pic.twitter.com/i5rha6i0kj— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 12, 2025
Keenan 💔— Dzanan Musa (@DzMusa) November 12, 2025
Danm this shit really hard to see prayers up 🙏🏿 for you @K3vans12— Mathias Lessort (@ThiasLsf) November 12, 2025
