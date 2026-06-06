Η Άννα Φάρις αισθανόταν αμήχανα όταν αγκαλιάζονταν στα παρασκήνια της σειράς «Φιλαράκια»: Ένιωθα ότι αυτό είναι κάτι δικό τους, δεν μου φαινόταν σωστό