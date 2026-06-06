Η Άννα Φάρις αισθανόταν αμήχανα όταν αγκαλιάζονταν στα παρασκήνια της σειράς «Φιλαράκια»: Ένιωθα ότι αυτό είναι κάτι δικό τους, δεν μου φαινόταν σωστό
Η Άννα Φάρις αισθανόταν αμήχανα όταν αγκαλιάζονταν στα παρασκήνια της σειράς «Φιλαράκια»: Ένιωθα ότι αυτό είναι κάτι δικό τους, δεν μου φαινόταν σωστό
Η ηθοποιός υποδύθηκε την Έρικα, τη βιολογική μητέρα των παιδιών της Μόνικα και του Τσάντλερ και εμφανίστηκε στην 10η και τελευταία σεζόν της σειράς, σε τέσσερα επεισόδια
Αμήχανα αισθανόταν η Άννα Φάρις όταν αγκαλιάζονταν στα παρασκήνια της σειράς «Φιλαράκια», καθώς ένιωθε πως ήταν προσωπική στιγμή των πρωταγωνιστών και δεν αισθανόταν πως ήταν σωστό να βρίσκεται ανάμεσά τους.
Η ηθοποιός, που υποδύθηκε την Έρικα, τη βιολογική μητέρα των παιδιών της Μόνικα και του Τσάντλερ, εμφανίστηκε στην 10η και τελευταία σεζόν της σειράς, συμμετέχοντας σε τέσσερα επεισόδια και θυμήθηκε την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας ότι ένιωθε «εκτός» κατά τη διάρκεια των συναισθηματικών στιγμών του καστ.
Μιλώντας σε βίντεο του Variety, περιέγραψε την αμηχανία που ένιωθε στις ομαδικές αγκαλιές του καστ: «Θυμάμαι αυτές τις συναισθηματικές στιγμές που όλοι αγκαλιάζονταν κι εγώ στεκόμουν περίπου δύο μέτρα πιο πέρα». Όπως εξήγησε, οι υπόλοιποι ηθοποιοί την καλούσαν να συμμετάσχει, όμως η ίδια ένιωθε άβολα: «Μου έλεγαν “έλα, έλα”, αλλά κι αυτό μου φαινόταν ακατάλληλο. Ένιωθα ότι αυτό είναι κάτι δικό τους και τους έλεγα “παιδιά, αυτό δεν μου φαίνεται σωστό”».
Δείτε το βίντεο
Παρά την αρχική της αμηχανία, η Φάρις παραδέχτηκε ότι η εμπειρία ήταν ξεχωριστή, ιδιαίτερα τα γυρίσματα μπροστά σε κοινό: «Ήταν τόσο ιδιαίτερο. Το κοινό καταλάβαινε ότι ζούσε το τέλος μιας απίστευτης σειράς».
Η ηθοποιός, που υποδύθηκε την Έρικα, τη βιολογική μητέρα των παιδιών της Μόνικα και του Τσάντλερ, εμφανίστηκε στην 10η και τελευταία σεζόν της σειράς, συμμετέχοντας σε τέσσερα επεισόδια και θυμήθηκε την εμπειρία της, αποκαλύπτοντας ότι ένιωθε «εκτός» κατά τη διάρκεια των συναισθηματικών στιγμών του καστ.
Μιλώντας σε βίντεο του Variety, περιέγραψε την αμηχανία που ένιωθε στις ομαδικές αγκαλιές του καστ: «Θυμάμαι αυτές τις συναισθηματικές στιγμές που όλοι αγκαλιάζονταν κι εγώ στεκόμουν περίπου δύο μέτρα πιο πέρα». Όπως εξήγησε, οι υπόλοιποι ηθοποιοί την καλούσαν να συμμετάσχει, όμως η ίδια ένιωθε άβολα: «Μου έλεγαν “έλα, έλα”, αλλά κι αυτό μου φαινόταν ακατάλληλο. Ένιωθα ότι αυτό είναι κάτι δικό τους και τους έλεγα “παιδιά, αυτό δεν μου φαίνεται σωστό”».
Δείτε το βίντεο
#AnnaFaris says joining the #Friends cast’s “sentimental” group hugs after rehearsals felt “inappropriate.”— Variety (@Variety) June 6, 2026
Watch the full video: https://t.co/FpdXYQuWUP pic.twitter.com/Ct9exAyRAx
Παρά την αρχική της αμηχανία, η Φάρις παραδέχτηκε ότι η εμπειρία ήταν ξεχωριστή, ιδιαίτερα τα γυρίσματα μπροστά σε κοινό: «Ήταν τόσο ιδιαίτερο. Το κοινό καταλάβαινε ότι ζούσε το τέλος μιας απίστευτης σειράς».
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