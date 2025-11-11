Φοβερό παιχνίδι στο Βελιγράδι: Η Μονακό του Σπανούλη επέστρεψε από το -20 όμως κέρδισε 78-76 η Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς
Φοβερό παιχνίδι στο Βελιγράδι: Η Μονακό του Σπανούλη επέστρεψε από το -20 όμως κέρδισε 78-76 η Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς
Η Μονακό επέστρεψε από το -20 στην 4η περίοδο αλλά δεν ολοκλήρωσε την ανατροπή στο Βελιγράδι αφού ο Μάικ Τζέιμς σημάδεψε σίδερο
Με ένα τρομερό ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, η Παρτίζαν πανηγύρισε μια ευρεία νίκη απέναντι στη Μονακό. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε αυτήν τη «μάχη» από τον Βασίλη Σπανούλη, παρότι οι Μονεγάσκοι πήγαν για μια επική ανατροπή. Η Μονακό ήταν πίσω με 20 στο 33', αλλά κατάφερε να προσπεράσει, όμως ο Μάικ Τζέιμς αστόχησε στο σουτ της νίκης σε ένα φινάλε... θρίλερ.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Παρτίζαν - Μονακό: Ο αγώνας
Ο παράγοντας Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζ. ήταν αυτός που χώρισε τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Η Παρτίζαν ξεκίνησε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα με 15-4 (4'), με τον γκαρντ της να έχει 11 από αυτούς, αλλά η Μονακό με μπροστάρη τον Ντιάλο επέστρεψε σταδιακά, κλείνοντας μπροστά το δεκάλεπτο (19-20, 10').
Οι δύο ομάδες συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες, με τη Μονακό φανερά να δίνει το μακρινό σουτ στον Καλάθη. Ουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν, όμως, διατήρησαν την Παρτίζαν μπροστά με διαφορά τεσσάρων στο ημίχρονο (36-32).
Το παιχνίδι άνοιξε μόλις οι Σέρβοι βρήκαν διαδοχικά τρίποντα. Μαζί με ένα αντιαθλητικό του Ντιάλο, η ομάδα του Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με 48-39 (24') και λίγο αργότερα 59-43 (27') με δύο τρίποντα του Ντουέιν Ουάσινγκτον. Οι Σέρβοι έκλεισαν με 11/21 το τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα που η Μονακό συνέχισε να κάνει λάθη και κλήθηκε να επιστρέψει από το -20 (74-54, 33').
Μέσα σε έξι λεπτά, η Μονακό κατάφερε να μειώσει στους 8 (74-66, 36'), αφού φρέναρε την επίθεση της Παρτίζαν. Οι γηπεδούχοι τα είχαν... χαμένα, με τον Νέντοβιτς να μειώνει ακόμα περισσότερο (74-71, 37') και τον Τάρπεϊ να ισοφαρίζει (74-74). Το σερί της Μονακό έφτασε στο 0-20, αλλά ένα αντιαθλητικό του Τζέιμς στον Φερνάντο, άλλαξε τη ροή των κατοχών. Ουάσινγκτον, Ποκουσέφσκι, Νέντοβιτς (δις) και Τζέιμς αστόχησαν σε διαδοχικά σουτ, με την Παρτίζαν στο +2 (78-76), αλλά η Μονακό είχε την τελευταία ευκαιρία. Ο Τζέιμς σούταρε στο σίδερο και έτσι οι Σέρβοι πήραν μία τεράστια νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά
Παρτίζαν - Μονακό: Ο αγώνας
Ο παράγοντας Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζ. ήταν αυτός που χώρισε τις δύο ομάδες στο ξεκίνημα. Η Παρτίζαν ξεκίνησε εντυπωσιακά, παίρνοντας προβάδισμα με 15-4 (4'), με τον γκαρντ της να έχει 11 από αυτούς, αλλά η Μονακό με μπροστάρη τον Ντιάλο επέστρεψε σταδιακά, κλείνοντας μπροστά το δεκάλεπτο (19-20, 10').
Οι δύο ομάδες συνέχισαν σφιχταγκαλιασμένες, με τη Μονακό φανερά να δίνει το μακρινό σουτ στον Καλάθη. Ουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν, όμως, διατήρησαν την Παρτίζαν μπροστά με διαφορά τεσσάρων στο ημίχρονο (36-32).
Το παιχνίδι άνοιξε μόλις οι Σέρβοι βρήκαν διαδοχικά τρίποντα. Μαζί με ένα αντιαθλητικό του Ντιάλο, η ομάδα του Ομπράντοβιτς προηγήθηκε με 48-39 (24') και λίγο αργότερα 59-43 (27') με δύο τρίποντα του Ντουέιν Ουάσινγκτον. Οι Σέρβοι έκλεισαν με 11/21 το τρίτο δεκάλεπτο, την ώρα που η Μονακό συνέχισε να κάνει λάθη και κλήθηκε να επιστρέψει από το -20 (74-54, 33').
Μέσα σε έξι λεπτά, η Μονακό κατάφερε να μειώσει στους 8 (74-66, 36'), αφού φρέναρε την επίθεση της Παρτίζαν. Οι γηπεδούχοι τα είχαν... χαμένα, με τον Νέντοβιτς να μειώνει ακόμα περισσότερο (74-71, 37') και τον Τάρπεϊ να ισοφαρίζει (74-74). Το σερί της Μονακό έφτασε στο 0-20, αλλά ένα αντιαθλητικό του Τζέιμς στον Φερνάντο, άλλαξε τη ροή των κατοχών. Ουάσινγκτον, Ποκουσέφσκι, Νέντοβιτς (δις) και Τζέιμς αστόχησαν σε διαδοχικά σουτ, με την Παρτίζαν στο +2 (78-76), αλλά η Μονακό είχε την τελευταία ευκαιρία. Ο Τζέιμς σούταρε στο σίδερο και έτσι οι Σέρβοι πήραν μία τεράστια νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Σάλος στην Ουκρανία: Φίλος του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα, εμπλέκεται σε υπόθεση με μίζες 100 εκατ. δολαρίων
Ο Νικολά Σαρκοζί γευμάτισε σε εστιατόριο του Παρισιού με την Κάρλα Μπρούνι μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του - Δείτε βίντεο
Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα