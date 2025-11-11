Ηθοποιός που έκανε εμπορία ανθρώπων σε αίρεση με σκλάβες του σεξ αποκαλύπτει: Χρησιμοποίησα τη φήμη μου, υπήρξα απίστευτα κακοποιητική

Κλείσιμο

Η ηθοποιόςπου καταδικάστηκε το 2021 για σωματεμπορία μίλησε για τη συμμετοχή της και τον ρόλο της στην αίρεση NXIVM. Η 43χρονη στρατολογούσε γυναίκες που στη συνέχεια υποχρεώνονταν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τον ηγέτη της αίρεσης, Κιθ Ρανιέρι.Όπως διαπιστώθηκε η Μακ ήταν από τα πιο υψηλόβαθμα μέλη της αίρεσης και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης, ενώ ο Κιθ Ρανιέρι καταδικάστηκε σε 120 χρόνια για πληθώρα εγκλημάτων. Η ηθοποιός αποφυλακίστηκε το 2023, αφού εξέτισε ποινή δύο ετών.Το NXIVM ξεκίνησε αρχικά το 1998 ως «ομάδα αυτοβοήθειας». Σύντομα όμως αποκαλύφθηκε ότι ο Ρανιέρι λειτουργούσε ένα σύστημα «σκλάβων και αφεντικών», όπου, σύμφωνα με καταγγελίες, οι γυναίκες σημαδεύονταν με τα αρχικά του και αναμενόταν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις μαζί του.Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι η Μακ «στρατολογούσε τις δικές της “σκλάβες” προσεγγίζοντας νεαρές γυναίκες και περιγράφοντας ψευδώς την αίρεση ως μια μυστική ομάδα ενδυνάμωσης γυναικών ή αδελφότητα, αποκρύπτοντας σκοπίμως τον ρόλο του Ρανιέρι στην οργάνωση».Πριν από την καταδίκη της, απολογήθηκε στα θύματα με επιστολή, γράφοντας: «Ρίχτηκα με όλο μου το είναι στις διδασκαλίες του Κιθ Ρανιέρι. Πίστεψα, ολόψυχα, ότι η καθοδήγησή του με οδηγούσε σε μια καλύτερη, πιο διαφωτισμένη εκδοχή του εαυτού μου. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος και η μεγαλύτερη μεταμέλεια της ζωής μου. Ζητώ συγγνώμη από όσες και όσους έφερα στο Nxivm. Ζητώ συγγνώμη που σας εξέθεσα στα δόλια και συναισθηματικά κακοποιητικά σχέδια ενός διεστραμμένου άνδρα».Μιλώντας στο καναδικό CBC σε μια σειρά επτά επεισοδίων με τίτλο Allison After NXIVM, η Μακ ανέφερε: «Σκόπιμα κρατούσα τον εαυτό μου μακριά από πράγματα που θα με έκαναν να αισθανθώ άβολα». Ωστόσο, είπε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της ως αθώο, προσθέτοντας ότι χρησιμοποίησε τη φήμη της ως «εργαλείο ισχύος … για να κάνω τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που ήθελα».Ένα θύμα είπε ότι η Μακ ήταν «η πιο χαρισματική ηγετική μορφή μέσα στην αίρεση που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς» και την κατηγόρησε για «απανθρωπιά» στη μεταχείριση των μελών της αίρεσης.Η ίδια το αναγνώρισε αυτό στο podcast, αποκαλώντας τον εαυτό της «αναίσθητο» και «συναισθηματικά επιθετικό», προσθέτοντας: «Πραγματικά έκανα τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι δεν είχαν επιλογή και υπήρξα απίστευτα κακοποιητική απέναντί τους, τραυματική για εκείνους».Σε άλλο σημείο εξομολογήθηκε: «Αν αναγνώριζα ότι ο Κιθ μας χειραγωγούσε όλους, και ότι αυτό ήταν μια στρατηγική για τη δική του διαστροφή, έπρεπε να παραδεχτώ τι είχα επιλέξει και ότι είχα πληγώσει ανθρώπους».