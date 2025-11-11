Euroleague: H αγκαλιά του Ομπράντοβιτς με τον Σπανούλη μετά τη μάχη στο Βελιγράδι - Βίντεο

Ο δάσκαλος κέρδισε τον μαθητή, η Παρτίζαν τη Μονακό, και μετά το παιχνίδι ο Ζοτς αγκάλιασε τον παλιό του παίκτη - Η κόντρα τους είχε... τελειώσει τον Φεβρουάριο του 2025