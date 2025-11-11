Euroleague: H αγκαλιά του Ομπράντοβιτς με τον Σπανούλη μετά τη μάχη στο Βελιγράδι - Βίντεο
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Βασίλης Σπανούλης Μονακό Παρτίζαν Euroleague

Ο δάσκαλος κέρδισε τον μαθητή, η Παρτίζαν τη Μονακό, και μετά το παιχνίδι ο Ζοτς αγκάλιασε τον παλιό του παίκτη - Η κόντρα τους είχε... τελειώσει τον Φεβρουάριο του 2025

Κάποτε ήταν προπονητής - παίκτης στον Παναθηναϊκό. Μετά ήρθε ο Ολυμπιακός και οι σχέσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη «πάγωσαν» για χρόνια. 

Μέχρι να έρθει το παιχνίδι 7ης Φεβρουαρίου 2025. Τότε στον αγώνα της Μονακό με την Παρτίζαν αντάλλαξαν χειραψία μετά από 15 χρόνια με τον Ζοτς να αποθεώνει τον παλιό του παίκτη. 

Οι δύο τους συναντήθηκαν ξανά στο Βελιγράδι για ένα ακόμη παιχνίδι της Euroleague (11/11). H Μονακό βρέθηκε πίσω στο σκορ με 20 πόντους στο 33' επέστρεψε στο ματς αλλά η Παρτίζαν κέρδιζε 78-76. 

Μετά το ματς οι δύο προπονητές αγκαλιάστηκαν με τον Σέρβο να μιλάει για ώρα στο αυτί του Έλληνα. 




