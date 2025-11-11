Λαμίν Γιαμάλ: Έμεινε εκτός εθνικής Ισπανίας και η κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα συνεχίζεται
Λαμίν Γιαμάλ: Έμεινε εκτός εθνικής Ισπανίας και η κόντρα της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα συνεχίζεται
Oι γιατροί της ομοσπονδίας ενημερώθηκαν στις 13:47 της Δευτέρας, την ημέρα έναρξης της προετοιμασίας, ότι ο νεαρός άσος είχε υποβληθεί το πρωί σε μια «επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων»
«Μήλον της Έριδος» στη διαμάχη ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και στην ισπανική ομοσπονδία έγινε ο Λαμίν Γιαμάλ.
Ο 17χρονος επιθετικός των Μπλαουγκράνα αποκλείστηκε από την αποστολή της Φούρια Ρόχα για τους τελευταίους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ απέναντι σε Γεωργία και Τουρκία, ύστερα από μια ξαφνική ιατρική παρέμβαση των Καταλανών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της RFEF, οι γιατροί της ομοσπονδίας ενημερώθηκαν στις 13:47 της Δευτέρας (10/11), την ημέρα έναρξης της προετοιμασίας, ότι ο Γιαμάλ είχε υποβληθεί το πρωί σε μια «επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων» για να αντιμετωπίσει ενοχλήσεις που είχε στην ηβική χώρα.
Όπως τονίζεται, η εθνική ομάδα δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, ενώ το σχετικό ιατρικό πόρισμα έφτασε στα χέρια τους μόλις στις 22:40 το ίδιο βράδυ, προτείνοντας αποχή από προπονήσεις για 7-10 ημέρες.
Η ομοσπονδία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η Μπαρτσελόνα, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια του παίκτη.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Ο 17χρονος επιθετικός των Μπλαουγκράνα αποκλείστηκε από την αποστολή της Φούρια Ρόχα για τους τελευταίους προκριματικούς αγώνες του Μουντιάλ απέναντι σε Γεωργία και Τουρκία, ύστερα από μια ξαφνική ιατρική παρέμβαση των Καταλανών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της RFEF, οι γιατροί της ομοσπονδίας ενημερώθηκαν στις 13:47 της Δευτέρας (10/11), την ημέρα έναρξης της προετοιμασίας, ότι ο Γιαμάλ είχε υποβληθεί το πρωί σε μια «επεμβατική θεραπεία ραδιοσυχνοτήτων» για να αντιμετωπίσει ενοχλήσεις που είχε στην ηβική χώρα.
Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2025
ℹ️ Leer más: https://t.co/atDKuEHhN4 #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/18d34HtQdJ
Όπως τονίζεται, η εθνική ομάδα δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, ενώ το σχετικό ιατρικό πόρισμα έφτασε στα χέρια τους μόλις στις 22:40 το ίδιο βράδυ, προτείνοντας αποχή από προπονήσεις για 7-10 ημέρες.
Η ομοσπονδία εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο που χειρίστηκε το θέμα η Μπαρτσελόνα, υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια του παίκτη.
Πηγή: gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber ρασοφόρος: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα