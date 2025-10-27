Λαμίν Γιαμάλ: Αγοράζει την έπαυλη της Σακίρα και του Πικέ για 14 εκατ. ευρώ
Λαμίν Γιαμάλ Ζεράρ Πικέ Σακίρα

Το 18χρονο αστέρι της Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση της πολυτελούς έπαυλης

Λαμίν Γιαμάλ δεν σταματά να κλέβει τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά και εκτός γηπέδων. Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την αγορά της διάσημης έπαυλης όπου κάποτε ζούσαν ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα, στην αριστοκρατική περιοχή Εσπλουγκές δε Λιομπρεγκάτ, έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πολυτελές συγκρότημα εκτείνεται σε 3.800 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει τρεις κατοικίες, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, αλλά και πλήρη γκάμα εγκαταστάσεων που υπόσχονται ιδιωτικότητα, άνεση και υψηλή αισθητική. Η κεντρική κατοικία, την οποία θα καταλάβει ο Γιαμάλ, είχε πωληθεί νωρίτερα το καλοκαίρι έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, ο νεαρός παίκτης σχεδιάζει να μετατρέψει την έπαυλη σε «αθλητική βάση» υψηλής απόδοσης, με χώρο γυμναστικής, φυσικοθεραπείας και εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης. Η έπαυλη, που σχεδιάστηκε το 2012 από τη γνωστή αρχιτέκτονα Μιρέια Αντμέτλερ, αποτέλεσε για χρόνια το καταφύγιο της Σακίρα και του Πικέ, μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Πλέον, το πολυτελές σπίτι περνά στα χέρια ενός ακόμη συμβόλου της νέας γενιάς του ποδοσφαίρου.


