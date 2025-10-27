Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Λαμίν Γιαμάλ: Αγοράζει την έπαυλη της Σακίρα και του Πικέ για 14 εκατ. ευρώ
Το 18χρονο αστέρι της Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση της πολυτελούς έπαυλης
O Λαμίν Γιαμάλ δεν σταματά να κλέβει τις εντυπώσεις, αυτή τη φορά και εκτός γηπέδων. Ο 18χρονος άσος της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει την αγορά της διάσημης έπαυλης όπου κάποτε ζούσαν ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα, στην αριστοκρατική περιοχή Εσπλουγκές δε Λιομπρεγκάτ, έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ.
Το πολυτελές συγκρότημα εκτείνεται σε 3.800 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει τρεις κατοικίες, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, αλλά και πλήρη γκάμα εγκαταστάσεων που υπόσχονται ιδιωτικότητα, άνεση και υψηλή αισθητική. Η κεντρική κατοικία, την οποία θα καταλάβει ο Γιαμάλ, είχε πωληθεί νωρίτερα το καλοκαίρι έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, ο νεαρός παίκτης σχεδιάζει να μετατρέψει την έπαυλη σε «αθλητική βάση» υψηλής απόδοσης, με χώρο γυμναστικής, φυσικοθεραπείας και εξειδικευμένη ομάδα υποστήριξης. Η έπαυλη, που σχεδιάστηκε το 2012 από τη γνωστή αρχιτέκτονα Μιρέια Αντμέτλερ, αποτέλεσε για χρόνια το καταφύγιο της Σακίρα και του Πικέ, μαζί με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Πλέον, το πολυτελές σπίτι περνά στα χέρια ενός ακόμη συμβόλου της νέας γενιάς του ποδοσφαίρου.
A jovem estrela do FC Barcelona, Lamine Yamal, tornou-se recentemente proprietário de uma das casas mais emblemáticas da cidade: a antiga mansão de Gerard Piqué e Shakira, situada na exclusiva zona de Ciudad Diagonal, em Esplugues de Llobregat. A transação, avaliada em cerca de…— 24Horas (@24horaspt) October 27, 2025
Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros https://t.co/nMorTzHoxn— El Periódico (@elperiodico) October 25, 2025
