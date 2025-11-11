Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Εκτός από τον Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, νεκρή έπεσε και η σύντροφός του Άννα Μαρία Άντρες
Θύμα άγριας δολοφονίας στη μέση του δρόμου έπεσε ο 52χρονος μηχανικός, εργολάβος και πρώην υποψήφιος δήμαρχος στη Γουατεμάλα, Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ.
Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της φονικής ενέδρας το πρωί της 8ης Νοεμβρίου με τους έξι εκτελεστές ντυμένους ως εργάτες να αποβιβάζονται από ένα αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ.
Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι εκτελεστές κρατούσαν καλάσνικοφ και πυροβόλησαν αρκετές φορές τον 52χρονο και τη σύντροφό του, Άννα Μαρία Άντρες.
Μετά από 10 δευτερόλεπτα οι εκτελεστές σκέπασαν τη σορό του Ραμίρεζ με το μπουφάν που φορούσε και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οκτώ ώρες αργότερα, η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το SUV το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές. Όπως διαπιστώθηκε ήταν ένα όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.
Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης El Tejar εκπροσωπώντας το κόμμα Cabal χωρίς, όμως, να καταφέρει να επικρατήσει
🚨🚨 Atención Guatemala.🚨🚨— 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) November 9, 2025
Ojo a este detalle, que investigo Grok. @grok crees que estás armas que se ven en este video puedan pertener al ejército de Guatemala.
Dado el caso que haces dos semanas se robaron un arsenal es un comando del ejército de Guatemala.??? pic.twitter.com/V4HMmY5hNP
