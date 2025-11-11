ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών - Κορίνθου λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό - Πού έχει κίνηση τώρα

Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Γουατεμάλα Εργολάβος Εκτέλεση Δολοφονία

Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο

Εκτός από τον Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ, νεκρή έπεσε και η σύντροφός του Άννα Μαρία Άντρες

Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα άγριας δολοφονίας στη μέση του δρόμου έπεσε ο 52χρονος μηχανικός, εργολάβος και πρώην υποψήφιος δήμαρχος στη Γουατεμάλα, Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί η στιγμή της φονικής ενέδρας το πρωί της 8ης Νοεμβρίου με τους έξι εκτελεστές ντυμένους ως εργάτες να αποβιβάζονται από ένα αυτοκίνητο και να ανοίγουν πυρ.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, οι εκτελεστές κρατούσαν καλάσνικοφ και πυροβόλησαν αρκετές φορές τον 52χρονο και τη σύντροφό του, Άννα Μαρία Άντρες.



Μετά από 10 δευτερόλεπτα οι εκτελεστές σκέπασαν τη σορό του Ραμίρεζ με το μπουφάν που φορούσε και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οκτώ ώρες αργότερα, η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το SUV το οποίο χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές. Όπως διαπιστώθηκε ήταν ένα όχημα που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο στις 22 Μαΐου 2025.

Ο Ραμίρεζ ήταν πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández η οποία είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους μεταξύ 2014 και 2025 ενώ το 2023 συμμετείχε στις εκλογές για δήμαρχος της πόλης El Tejar εκπροσωπώντας το κόμμα Cabal χωρίς, όμως, να καταφέρει να επικρατήσει

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Ο αθέατος κυβερνοπόλεμος: Γιατί οι Κινέζοι χάκερ της Volt Typhoon μόλυναν επί μήνες τα συστήματα μίας αμερικανικής πόλης μόλις 15.000 κατοίκων

Η Κωνσταντοπούλου πυροσβέστης, λιμενικός, δικαστής και… στρατιώτης - Παρουσίασε το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας με τις ΑΙ εκδοχές της

Τρίκαλα: 55χρονος είναι εγκλωβισμένος σε έρημο ορεινό χωριό - «Είμαι απελπισμένος και σε απόγνωση»
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης