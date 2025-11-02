Αλλάζει τις γυναίκες σαν τα... πουκάμισα ο 18χρονος Γιαμάλ: Χώρισε και τη Νίκι Νικόλ - Δεν υπήρξε απιστία, υποστηρίζει Ισπανός δημοσιογράφος
Αλλάζει τις γυναίκες σαν τα... πουκάμισα ο 18χρονος Γιαμάλ: Χώρισε και τη Νίκι Νικόλ - Δεν υπήρξε απιστία, υποστηρίζει Ισπανός δημοσιογράφος
Η σχέση του Λαμίν Γιαμάλ με τη Νίκι Νικόλ, που άρχισε το καλοκαίρι, έληξε... άδοξα μετά από επιβεβαίωση και των δύο στα social media
Λαμίν Γιαμάλ και Νίκι Νικόλ αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.
Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα και η Αργεντινή σταρ της μουσικής σκηνής είχαν τραβήξει πάνω τους τα φώτα τόσο του αθλητικού όσο και του lifestyle τύπου τους τελευταίους μήνες, με τη σχέση τους να αποτελεί θέμα συζήτησης σε μέσα ενημέρωσης και social media.
Μάλιστα η ράπερ, εμφανίστηκε και σε πολλά ματς της Μπαρτσελόνα στις κερκίδες του Καμπ Νου για να στηρίξει τον σύντροφό της.
Ήταν μαζί από τον Ιούνιο, αφού γνωρίστηκαν στο πάρτι ενηλικίωσης του Γιαμάλ και από τότε ήταν αχώριστοι. Πολλές φορές, μάλιστα, οι δημοσιογράφοι στη Βαρκελώνη, κατέκριναν τη σχέση των δύο, αφού όπως έλεγαν η Νικόλ επηρέαζε αρνητικά τον Γιαμάλ.
Ο δημοσιογράφος Χάβι Ντε Όγιος, αποκάλυψε στην εκπομπή του τη συνομιλία που είχε με τον Γιαμάλ: «Δεν είμαστε πια μαζί. Δεν έχει συμβεί καμία απιστία, απλώς αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή «D Corazón» και προκάλεσε σάλο στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς τις τελευταίες μέρες υπήρχαν έντονες φήμες για απομάκρυνση του ζευγαριού μετά το ταξίδι του Γιαμάλ στο Μιλάνο, όπου φέρεται να πέρασε μια βραδιά με την Ιταλίδα influencer Άννα Γκενιόζο.
Ο 17χρονος διεθνής, προσπάθησε να βάλει τέλος στην παραφιλολογία, τονίζοντας πως «δεν έχει υπάρξει καμία προδοσία ή άλλο άτομο».
Από την πλευρά της η Νίκι Νικόλ είπε σε σχέση με τον χωρισμό: «Ο Λαμίν και εγώ δεν είμαστε πια μαζί. Δεν έχουμε ειδωθεί από τότε που έφυγα από τη Βαρκελώνη.
¡EXCLUSIVA! @javihoyos confirma en 'D Corazón' que— DCorazón (@DCorazon_TVE) November 1, 2025
Lamine Yamal y Nicki Nicole ya NO ESTÁN JUNTOS 💔.
⭕️Sigue #DCorazón en @La1_tve:https://t.co/pF5JmYoUSB pic.twitter.com/OFiY7P26l8
"Infiel"— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 30, 2025
Porque Lamine Yamal le habría sido infiel a Nicki Nicole con la influencer italiana Anna Gegnoso en un hotel de Milán. pic.twitter.com/8QMwb4bsuD
Δεν επρόκειτο να το δημοσιοποιήσουμε, αλλά η κατάσταση μάς ανάγκασε να το κάνουμε. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι δεν υπήρξε απιστία. Αν ήμουν θύμα αυτού, θα το έλεγα δημόσια, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν», ανέφερε.
Ο Γιαμάλ είχε σχέση με την 30χρονη Φάτι Βάσκεθ ενώ έχει εμφανιστεί στο παρελθόν και με τις Άννα Γκεγκνόσο, Άλεξ Παντίγια. Αλλάζει τις γυναίκες σαν τα πουκάμισα αν και είναι ακόμα 18 ετών!
