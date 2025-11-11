Τι συμβαίνει όταν κάθεται στο φαγητό μας μια μύγα;

Πρέπει τελικά να ανησυχούμε;

Μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια είναιπριν επισκεφθεί το πιάτο μας. Σε μια μελέτη του 2019, η ερευνητική ομάδα του Βερστρέπεν ανέλυσε τα μικροβιώματα μυγών που ζούσαν σε σπίτια, νοσοκομεία και φάρμες σε δύο διαφορετικές χώρες, το Βέλγιο και τη Ρουάντα. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το εσωτερικότων μυγών παρέμενε σχετικά παρόμοιο ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν. Αντίθετα, οι βακτηριακοί πληθυσμοί που εντοπίζονταν στην επιφάνεια του σώματός τους διέφεραν ανάλογα με το περιβάλλον. «Αυτό σημαίνει πιθανότατα πως όπου και αν προσγειωθεί μια μύγα, τα μικρόβια που υπάρχουν εκεί μπορούν να "κολλήσουν" επάνω της και να μεταφερθούν αλλού», εξηγεί ο Βερστρέπεν.Το συμπέρασμα, σύμφωνα με τον επιστήμονα, είναι πως οι άνθρωποι με ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα δεν χρειάζεται να ανησυχούν και τόσο αν μια μύγα καθίσει στο φαγητό τους - ακόμη κι αν κατα λάθος την... καταπιούν ολόκληρη.«Ίσως περάσετε μερικές ώρες ή μια νύχτα στην τουαλέτα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε για τη ζωή σας» καταλήγει ο ειδικός.