Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Η παρακάμερα της νίκης του Παναθηναϊκού: Πανηγυρισμοί, εντολές Μπενίτεθ και πάθος στη Λεωφόρο - Βίντεο
Η παρακάμερα της νίκης του Παναθηναϊκού: Πανηγυρισμοί, εντολές Μπενίτεθ και πάθος στη Λεωφόρο - Βίντεο
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε το παρασκήνιο της σπουδαίας νίκης (2-1) επί του ΠΑΟΚ, με το βίντεο να αναδεικνύει τις εκρηκτικές αντιδράσεις του πάγκου, τις συνεχείς οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ και τον παλμό της Λεωφόρου
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω του καναλιού της στο YouTube, την παρακάμερα από το νικηφόρο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής κόντρα στον ΠΑΟΚ (2-1), προσφέροντας στους φιλάθλους μια μοναδική ματιά στα παρασκήνια της αναμέτρησης.
Το βίντεο αποτυπώνει την έντονη ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο και τις στιγμές που σημάδεψαν το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ σε ντέρμπι. Ξεχωρίζουν οι έντονες αντιδράσεις και οι τρελοί πανηγυρισμοί στον πάγκο της ομάδας, τόσο από τους βασικούς όσο και από τους αναπληρωματικούς, μετά τα γκολ των Πάντοβιτς και Γέντβαϊ.
Ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις συνεχείς, έντονες εντολές προς τους παίκτες του από τον πάγκο, ενώ η κάμερα κατέγραψε και το πάθος των φιλάθλων στις εξέδρες της Λεωφόρου, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Το βίντεο αποτυπώνει την έντονη ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο και τις στιγμές που σημάδεψαν το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ σε ντέρμπι. Ξεχωρίζουν οι έντονες αντιδράσεις και οι τρελοί πανηγυρισμοί στον πάγκο της ομάδας, τόσο από τους βασικούς όσο και από τους αναπληρωματικούς, μετά τα γκολ των Πάντοβιτς και Γέντβαϊ.
Ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις συνεχείς, έντονες εντολές προς τους παίκτες του από τον πάγκο, ενώ η κάμερα κατέγραψε και το πάθος των φιλάθλων στις εξέδρες της Λεωφόρου, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα