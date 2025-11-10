Η παρακάμερα της νίκης του Παναθηναϊκού: Πανηγυρισμοί, εντολές Μπενίτεθ και πάθος στη Λεωφόρο - Βίντεο
Η παρακάμερα της νίκης του Παναθηναϊκού: Πανηγυρισμοί, εντολές Μπενίτεθ και πάθος στη Λεωφόρο - Βίντεο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε το παρασκήνιο της σπουδαίας νίκης (2-1) επί του ΠΑΟΚ, με το βίντεο να αναδεικνύει τις εκρηκτικές αντιδράσεις του πάγκου, τις συνεχείς οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ και τον παλμό της Λεωφόρου

Η παρακάμερα της νίκης του Παναθηναϊκού: Πανηγυρισμοί, εντολές Μπενίτεθ και πάθος στη Λεωφόρο - Βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω του καναλιού της στο YouTube, την παρακάμερα από το νικηφόρο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής κόντρα στον ΠΑΟΚ (2-1), προσφέροντας στους φιλάθλους μια μοναδική ματιά στα παρασκήνια της αναμέτρησης.

Το βίντεο αποτυπώνει την έντονη ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο και τις στιγμές που σημάδεψαν το ντεμπούτο του Ράφα Μπενίτεθ σε ντέρμπι. Ξεχωρίζουν οι έντονες αντιδράσεις και οι τρελοί πανηγυρισμοί στον πάγκο της ομάδας, τόσο από τους βασικούς όσο και από τους αναπληρωματικούς, μετά τα γκολ των Πάντοβιτς και Γέντβαϊ.

Ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις συνεχείς, έντονες εντολές προς τους παίκτες του από τον πάγκο, ενώ η κάμερα κατέγραψε και το πάθος των φιλάθλων στις εξέδρες της Λεωφόρου, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών.

Η παρακάμερα του αγώνα Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 / PAO TV

1 ΣΧΟΛΙΟ

