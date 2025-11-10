Σοκαριστικός τραυματισμός τερματοφύλακα στο Μεξικό - Δείτε βίντεο
SPORTS
Μεξικό τραυματισμός τερματοφύλακας Κρουζ Αζούλ Πούμας

Σοκαριστικός τραυματισμός τερματοφύλακα στο Μεξικό - Δείτε βίντεο

Ο Κολομβιανός τερματοφύλακας της μεξικανικής Κρουζ Αζούλ υπέστη κάταγμα κνήμης μετά από εγκληματικό τάκλιν που του έκανε ο Ανταλμπέρτο Καρασκίγια

Σοκαριστικός τραυματισμός τερματοφύλακα στο Μεξικό - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Κρουζ Αζούλ υποδέχθηκε την Πούμας για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Απερτούρα της Liga MX του Μεξικού,  με το τελικό 2-3 να την γκρεμίζει από την κορυφή, ωστόσο στο τέλος του αγώνα κανείς δεν είχε όρεξη να ασχοληθεί με το αποτέλεσμα. Και ο λόγος ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του τερματοφύλακα της ομάδας Κέβιν Μιέρ ο οποίος στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου (κι ενώ η Κρουζ Αζούλ είχε ανατρέψει το 0-1 και προηγείτο με 2-1) έδιωξε την μπάλα με τα πόδια, αλλά η εγκληματική προβολή του Ανταλμπέρτο Καρασκίγια (μεσοεπιθετικός της Πούμας) τον έστειλε στο νοσοκομείο!

Ο Καρασκίγια προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον γκολκίπερ και να του πάρει τη μπάλα, όμως ο Μιέρ ενώ πρόλαβε να τη διώξει, δεν μπόρεσε να μαζέψει το πόδι του και ο Παναμέζος μεσοεπιθετικός τον βρήκε με τις τάπες.



Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο άτυχος Κολομβιανός γκολκίπερ έδειξαν κάταγμα κνήμης με τον χρόνο της απουσίας του να εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον τρεις μήνες.

Το φοβερό είναι ότι ο διαιτητής δεν απέβαλλε τον Καρασκίγια, αλλά του έδειξε απλά κίτρινη κάρτα, με την Κρουζ Αζούλ (η οποία δέχθηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχασε τον αγώνα) να ζητά την παραδειγματική του τιμωρία.

Resumen y goles I Cruz Azul 2-3 Pumas | Liga MX - Jornada 17 Apertura 2025 | TUDN
Κλείσιμο



Ειδήσεις σήμερα:

Νέος δάσκαλος για τους δύο μαθητές στην Τέλενδο: Όταν έμαθα ότι κλείνει το σχολείο, το είδα ως τεράστια ευκαιρία να πάω να το ανοίξω

Φορτισμένη η Τούνη στη δίκη για το revenge porn: «Θέλω τιμωρία για τους δύο που είχαν ως στόχο να με καταστρέψουν, δεν έχω ζητήσει ούτε ένα ευρώ»

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια σε Αρκαδία, Βόνιτσα, Πρέβεζα - Χαλάζι στην Κορινθία, τις επόμενες ώρες οι βροχές στην Αττική
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης