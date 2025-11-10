Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Σοκαριστικός τραυματισμός τερματοφύλακα στο Μεξικό - Δείτε βίντεο
Ο Κολομβιανός τερματοφύλακας της μεξικανικής Κρουζ Αζούλ υπέστη κάταγμα κνήμης μετά από εγκληματικό τάκλιν που του έκανε ο Ανταλμπέρτο Καρασκίγια
Η Κρουζ Αζούλ υποδέχθηκε την Πούμας για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Απερτούρα της Liga MX του Μεξικού, με το τελικό 2-3 να την γκρεμίζει από την κορυφή, ωστόσο στο τέλος του αγώνα κανείς δεν είχε όρεξη να ασχοληθεί με το αποτέλεσμα. Και ο λόγος ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του τερματοφύλακα της ομάδας Κέβιν Μιέρ ο οποίος στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου (κι ενώ η Κρουζ Αζούλ είχε ανατρέψει το 0-1 και προηγείτο με 2-1) έδιωξε την μπάλα με τα πόδια, αλλά η εγκληματική προβολή του Ανταλμπέρτο Καρασκίγια (μεσοεπιθετικός της Πούμας) τον έστειλε στο νοσοκομείο!
Ο Καρασκίγια προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον γκολκίπερ και να του πάρει τη μπάλα, όμως ο Μιέρ ενώ πρόλαβε να τη διώξει, δεν μπόρεσε να μαζέψει το πόδι του και ο Παναμέζος μεσοεπιθετικός τον βρήκε με τις τάπες.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο άτυχος Κολομβιανός γκολκίπερ έδειξαν κάταγμα κνήμης με τον χρόνο της απουσίας του να εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον τρεις μήνες.
Το φοβερό είναι ότι ο διαιτητής δεν απέβαλλε τον Καρασκίγια, αλλά του έδειξε απλά κίτρινη κάρτα, με την Κρουζ Αζούλ (η οποία δέχθηκε δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και έχασε τον αγώνα) να ζητά την παραδειγματική του τιμωρία.
