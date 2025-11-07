Ζάλγκιρις-Βαλένθια 86-77: Έβδομη νίκη με MVP τον Ράιτ

Με τον Μόουζες Ράιτ να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση η Ζάλγκιρις επιβλήθηκε (86-77) της Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της Euroleague.



Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή παρουσία είχε ο Αζουόλας Τουμπέλις, που τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από τους Ισπανούς ο Μοντέρο και ο Πρανβτίγια είχαν από 15 πόντους, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτρέψει την ήττα.





Ζάλγκιρις-Βαλένθια: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να συμβαδίζουν και την Ζάλγκιρις να έχει ένα «ισχνό» προβάδισμα (18-17 στο 10’) με τους Αζουόλας Τουμπέλις και Μαοντό Λο. Οι παίκτες του Τόμας Μασιούλις παρότι είχαν τον Σιλβέιν Φρανσίσκο μακριά από τον καλό του εαυτό στο πρώτο 20λεπτο (είχε 2 πόντους σε 11:36 λεπτά με 1/3 σουτ εντός παιδιάς) μπόρεσαν να ξεφύγουν (33-26 στο 16.30’’).

Μάλιστα, στο πρώτο μέρος οι Λιθουανοί σούταραν μόλις με 26.7% στα δίποντα (4/15) και με το εντυπωσιακό 57.1% στα τρίποντα(8/14).Η Βαλένθια που είναι μια σκληρή ομάδα αντέδρασε και με τους Κάμερον Τέιλορ, Μάθιου Κοστέλο και Ζαν Μοντέρο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο μειώνοντας στους 3 πόντους (38-35 στο 20’).

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ έφεραν τον αγώνα στα ίσια (51-51), ωστόσο με την άνοδο του Σιλβέιν Φρανσίσκο και του Μόουζες Ράιτ η Ζάλγκιρις βρέθηκε μπροστά με 3 πόντους (61-58 στο 30’) και στη συνέχεια ανέβασε τη διαφορά στο +7 (69-62 στο 32’ και 72-65 στο 35’). Με καλάθι του Πραντίγια η Βαλένθια μείωσε στους 3 πόντους (78-75 στο 39’), αλλά οι Λιθουανοί ήταν πιο ψύχραιμοι και έφτασαν στην έβδομη νίκη στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 38-35, 61-58, 86-77.



