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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό Ελλάδα-Ιταλία, τον τελικό των ανδρών στο Roland Garros και το Grand Prix του Μονακό
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό Ελλάδα-Ιταλία, τον τελικό των ανδρών στο Roland Garros και το Grand Prix του Μονακό
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι φιλικές αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων κυριαρχούν στις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα Κυριακή λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ.
Την αρχή κάνει η Formula 1, με το Grand Prix του Μονακό που ξεκινάει στις 15:45 και μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1. Λίγο αργότερα (16:00, Eurosport) διεξάγεται ο μεγάλος τελικός του Ρολάντ Γκαρός, ανάμεσα σε Ζβέρεφ και Κομπόλι και παράλληλα την ίδια ώρα(16:00, Novasports Start) η Κύπρος φιλοξενείται από το Λιχτενστάιν, ενώ στις 19:30 (Novasports Prime) η Δανία υποδέχεται την Ουκρανία.
Ακολουθεί στις 21:45 (Novasports Start) το Κροατία - Σλοβενία, ενώ σκυτάλη παίρνει το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, που κάνει σέντρα στις 22:00 (Alpha). Την ίδια ώρα (22:00, Novasports 1) στην Ισπανία, Λας Πάλμας και Μάλαγα δίνουν μπαράζ για την άνοδο στη La Liga.
Πηγή: gazzetta.gr
Την αρχή κάνει η Formula 1, με το Grand Prix του Μονακό που ξεκινάει στις 15:45 και μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1. Λίγο αργότερα (16:00, Eurosport) διεξάγεται ο μεγάλος τελικός του Ρολάντ Γκαρός, ανάμεσα σε Ζβέρεφ και Κομπόλι και παράλληλα την ίδια ώρα(16:00, Novasports Start) η Κύπρος φιλοξενείται από το Λιχτενστάιν, ενώ στις 19:30 (Novasports Prime) η Δανία υποδέχεται την Ουκρανία.
Ακολουθεί στις 21:45 (Novasports Start) το Κροατία - Σλοβενία, ενώ σκυτάλη παίρνει το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στο Παγκρήτιο, που κάνει σέντρα στις 22:00 (Alpha). Την ίδια ώρα (22:00, Novasports 1) στην Ισπανία, Λας Πάλμας και Μάλαγα δίνουν μπαράζ για την άνοδο στη La Liga.
- Οι σημερινές αθλητικές μεταδόσεις
- Grand Prix Μονακό (15:45, ΑΝΤ1)
- Ζβέρεφ - Κομπόλι (16:00, Eurosport)
- Λιχτενστάιν - Κύπρος (16:00, Novasports Start)
- Δανία - Ουκρανία (19:30, Novasports Prime)
- Κροατία - Σλοβενία (21:45, Novasports Start)
- Ελλάδα - Ιταλία (22:00, Alpha)
- Λας Πάλμας - Μάλαγα (22:00, Novasports 1)
Πηγή: gazzetta.gr
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