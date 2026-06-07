Νίκες για Γερμανία και Πορτογαλία στα τελευταία φιλικά πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ, δείτε γκολ
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Νίκες για Γερμανία και Πορτογαλία στα τελευταία φιλικά πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ, δείτε γκολ

Η «νασιοναλμανσάφτ» νίκησε με 2-1 τις ΗΠΑ στο Σικάγο, ενώ η Πορτογαλία επικράτησε με το ίδιο σκορ της Χιλής στη Λισαβόνα

Νίκες για Γερμανία και Πορτογαλία στα τελευταία φιλικά πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ, δείτε γκολ
Πέντε 24ωρα πριν τη σέντρα του Μουντιάλ (11/6) και οι εθνικές ομάδες δίνουν τα τελευταία τους τεστ προετοιμασίας ενόψει του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Σε ένα από τα πιο δυνατά φιλικά που έγιναν σήμερα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο Σικάγο, η Γερμανία επικράτησε με 2-1 των ΗΠΑ, που με το Μεξικό και τον Καναδά θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο Χάβερτς στο 2' έβαλε μπροστά στο σκορ τη «νασιοναλμανσάφτ», στο 37' ο Ρόμπινσον ισοφάρισε για τους Αμερικανούς, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Σανέ στο 58' από ασίστ του Χάβερτς.

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Μετά από ένα ματς με αρκετή ένταση και δύο κόκκινες (Λεάο - Ρόμαν), η Πορτογαλία επικράτησε 2-1 της Χιλής στη Λισαβόνα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Ιβήρων κι αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος, δίνοντας στο 46' τη θέση του στον επιθετικός της Σοσιεδάδ, Γκονσάλο Γκέδες.

Ο τελευταίος στο 58' άνοιξε το σκορ και στο 75' ο Μπρούνο Φερνάντες «κλείδωσε» τη φιλική νίκη για την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Οι Χιλιανοί μείωσαν στο 90'+2 με τον Σεπέδα.

Πορτογαλία – Χιλή: 2-1 (highlights)
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Τα αποτελέσματα των σημερινών φιλικών αγώνων:

Βέλγιο - Τυνησία 5-0
Αρμενία - Καζακστάν 1-1
Αιθιοπία - Μαλάουϊ 1-0
Σιέρα Λεόνε - Λιβερία 1-0
Γιβραλτάρ - Νησιά Κέιμαν 4-1
Πορτογαλία - Χιλή 2-1
Ρουμανία - Ουαλία 2-1
Αλβανία - Λουξεμβούργο 0-1
ΗΠΑ-Γερμανία 1-2
Ελβετία - Αυστραλία 1-1
Παναμάς - Βοσνία 1-1

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