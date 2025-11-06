Μήνυμα Γιαννακόπουλου προς όλους: «Εδώ είναι Παναθηναϊκός»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός

Μήνυμα Γιαννακόπουλου προς όλους: «Εδώ είναι Παναθηναϊκός»

Ο διοικητικός ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ έστειλε το δικό του μήνυμα υπενθυμίζοντας ποιος είναι ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι

Μήνυμα Γιαννακόπουλου προς όλους: «Εδώ είναι Παναθηναϊκός»
70 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έπαιξε χωρίς σέντερ ωστόσο παρουσιάστηκε... αποκαρδιωτικός στο Βελιγράδι και γνώρισε βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προς όλους υπενθυμίζοντας ότι «Εδώ είναι Παναθηναϊκός».

Μήνυμα Γιαννακόπουλου προς όλους: «Εδώ είναι Παναθηναϊκός»





Ειδήσεις σήμερα:

Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί

Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο

Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
70 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης