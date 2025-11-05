Δεν κρύφτηκε ο Σλούκας: Ντρέπομαι για την εικόνα μας, ως αρχηγός υπόσχομαι πως θα βελτιωθούμε
SPORTS
Κώστας Σλούκας Παναθηναϊκός Euroleague

Δεν κρύφτηκε ο Σλούκας: Ντρέπομαι για την εικόνα μας, ως αρχηγός υπόσχομαι πως θα βελτιωθούμε

Απολογήθηκε ο Κώστας Σλούκας μετά την «βαριά» ήττα στο Βελιγράδι

Δεν κρύφτηκε ο Σλούκας: Ντρέπομαι για την εικόνα μας, ως αρχηγός υπόσχομαι πως θα βελτιωθούμε
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δεν κρύφτηκε ο Κώστας Σλούκας μετά την «βαριά» ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. 

Ο αρχηγός του ΠΑΟ σε δηλώσεις του στη NOVA τόνισε ότι ντρέπεται για την εικόνα της ομάδας και υποσχέθηκε πως θα βελτιωθεί. Μίλησε επίσης για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε έως το 2027. 


Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα 

«Η εικόνα μας είναι πάρα πολύ κακή. Ο Παναθηναϊκός είναι σε δύσκολη κατάσταση και ειδικά χωρίς ψηλό είναι δύσκολο. Η εικόνα μας όμως είναι πολύ κακή. Είναι κακή περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατοί. Ντρέπομαι σαν αρχηγός για αυτή την εικόνα και υπόσχομαι ότι θα την βελτιώσουμε. 

Τι να συζητάμε τώρα. Δεν γυαλίζει το μάτι μας. Χάναμε όλες τις μπάλες, χάναμε τα ριμπάουντ. Δεν υπάρχει ψηλός και υπάρχουν δικαιολογίες. Ο Ντίνος παίζει στο «4», δεν έχει το κορμί για να ανταπεξέλθει στα πεντάρια της Ευρώπης. Είναι μία ομάδα που χτίστηκε με υψηλές βλέψεις και τώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Φυσικά και είναι ενωμένος ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι παίκτες καταλαβαίνουν τον ρόλο τους, όλοι έχουν ευθύνες. Είναι ένας μαραθώνιος όπου πρέπει να είμαστε σκληροί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι χάσαμε, αλλά η εικόνα μας. Η εικόνα μας θα βελτιωθεί».



Ειδήσεις σήμερα:

«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο

Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες

Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης