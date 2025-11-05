Δεν κρύφτηκε ο Σλούκας: Ντρέπομαι για την εικόνα μας, ως αρχηγός υπόσχομαι πως θα βελτιωθούμε

Δεν κρύφτηκε ο Κώστας Σλούκας μετά την «βαριά» ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.Ο αρχηγός του ΠΑΟ σε δηλώσεις του στητόνισε ότι ντρέπεται για την εικόνα της ομάδας και υποσχέθηκε πως θα βελτιωθεί. Μίλησε επίσης για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε έως το 2027.



Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα



«Η εικόνα μας είναι πάρα πολύ κακή. Ο Παναθηναϊκός είναι σε δύσκολη κατάσταση και ειδικά χωρίς ψηλό είναι δύσκολο. Η εικόνα μας όμως είναι πολύ κακή. Είναι κακή περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατοί. Ντρέπομαι σαν αρχηγός για αυτή την εικόνα και υπόσχομαι ότι θα την βελτιώσουμε.



Τι να συζητάμε τώρα. Δεν γυαλίζει το μάτι μας. Χάναμε όλες τις μπάλες, χάναμε τα ριμπάουντ. Δεν υπάρχει ψηλός και υπάρχουν δικαιολογίες. Ο Ντίνος παίζει στο «4», δεν έχει το κορμί για να ανταπεξέλθει στα πεντάρια της Ευρώπης. Είναι μία ομάδα που χτίστηκε με υψηλές βλέψεις και τώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Φυσικά και είναι ενωμένος ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι παίκτες καταλαβαίνουν τον ρόλο τους, όλοι έχουν ευθύνες. Είναι ένας μαραθώνιος όπου πρέπει να είμαστε σκληροί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι χάσαμε, αλλά η εικόνα μας. Η εικόνα μας θα βελτιωθεί».