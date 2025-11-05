Δεν κρύφτηκε ο Σλούκας: Ντρέπομαι για την εικόνα μας, ως αρχηγός υπόσχομαι πως θα βελτιωθούμε
Απολογήθηκε ο Κώστας Σλούκας μετά την «βαριά» ήττα στο Βελιγράδι
Ο αρχηγός του ΠΑΟ σε δηλώσεις του στη NOVA τόνισε ότι ντρέπεται για την εικόνα της ομάδας και υποσχέθηκε πως θα βελτιωθεί. Μίλησε επίσης για το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε έως το 2027.
Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα
«Η εικόνα μας είναι πάρα πολύ κακή. Ο Παναθηναϊκός είναι σε δύσκολη κατάσταση και ειδικά χωρίς ψηλό είναι δύσκολο. Η εικόνα μας όμως είναι πολύ κακή. Είναι κακή περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατοί. Ντρέπομαι σαν αρχηγός για αυτή την εικόνα και υπόσχομαι ότι θα την βελτιώσουμε.
Τι να συζητάμε τώρα. Δεν γυαλίζει το μάτι μας. Χάναμε όλες τις μπάλες, χάναμε τα ριμπάουντ. Δεν υπάρχει ψηλός και υπάρχουν δικαιολογίες. Ο Ντίνος παίζει στο «4», δεν έχει το κορμί για να ανταπεξέλθει στα πεντάρια της Ευρώπης. Είναι μία ομάδα που χτίστηκε με υψηλές βλέψεις και τώρα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Φυσικά και είναι ενωμένος ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι παίκτες καταλαβαίνουν τον ρόλο τους, όλοι έχουν ευθύνες. Είναι ένας μαραθώνιος όπου πρέπει να είμαστε σκληροί. Το πρόβλημα δεν είναι ότι χάσαμε, αλλά η εικόνα μας. Η εικόνα μας θα βελτιωθεί».
Ειδήσεις σήμερα:
«Με μαστίγωσαν παντού»: 38χρονη μιλά για την ομηρεία της στο Ιράκ και αποκαλύπτει πώς γλίτωσε με κωδικοποιημένα μηνύματα σε βίντεο
Ούτε μία άδεια ασύλου για τους μετανάστες από Λιβύη - «Πιλότος» για τη διαχείριση των ροών η δομή της Σιντικής με 148 συνοριοφύλακες
Ράμα Ντουβάτζι: Ποια είναι η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr