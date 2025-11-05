«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό»: Το... καρφί του Αταμάν για τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα - Δείτε βίντεο

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα και την ήττα της ομάδας του με 86-68, με τον κόουτς των πρασίνων να συγχαίρει τον... Ολυμπιακό!

Συγκεκριμένα ο Έργκιν Άταμαν, είπε: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, σε όλο το ματς φώναζαν για τον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα», κάνοντας ένα μειδίαμα παράλληλα.





Θυμίζουμε πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι αδελφοποιημένοι με εκείνους του Ερυθρού Αστέρα.



Οι δηλώσεις του Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου



«Στην πρώτη περίοδο η επίθεσή μας ήταν άθλια, είχαμε 0/10 τρίποντα και το 90% εξ αυτών ήταν ανοιχτά. Κάναμε απίστευτα λάθη, χάσαμε lay-up και τους δώσαμε τον έλεγχο. Μόνο στην τελευταία περίοδο κάποιοι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα και δεν ήθελαν να αποδεχθούν τη βαριά ήττα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, συγγνώμη, σε όλο το ματς φώναζαν για τον Ολυμπιακό οι οπαδοί, για αυτό μπερδεύτηκα. Συγχαρητήρια στον Ερυθρό Αστέρα.

Όλοι οι παίκτες περνούν κακές περιόδους μέσα στη σεζόν. Δυστυχώς αυτό συβαίνει με τον Ναν τώρα. Το είδαμε και κόντρα στην Εφές που κερδίσαμε, δεν είχε αντιδράσει καλά. Απόψε είχε μια πολύ κακή ημέρα. Μπορεί να συμβεί όμως, δεν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητά του.

Ναι, είπα ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχω τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ευρώπη ως προπονητής.

Δεν ξέρω, αλλά μέχρι στιγμής κατά 90% δεν είμαι χαρούμενος με την απόδοση του Σορτς. Ίσως είναι δικό του λάθος, ίσως δικό μας. Δεν ξέρω τίποτα για φήμες περί δανεισμού.

Μας λείπουν και οι τρεις σέντερ μας και είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο, ειδικά άμυνα, χωρίς σέντερ. Είμαστε στην αγορά και ψάχνουμε έναν ψηλό που θα μπορέσει να μας βοηθήσει σε αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα μπορέσει να μας βοηθήσει ο Λεσόρ.

Όχι, δεν μας άλλαξε τα πλάνα ο Βαλαντσιούνας γιατί μετά πήραμε τον Χολμς και πριν τραυματιστεί είχε κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια στην Αθήνα και την Κωνταστινούπολη. Μετά δυστυχώς τραυματίστηκε σοβαρά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην αγορά, κάποιες φορές νομίζεις ότι θα υπογράψεις κάποιον παίκτη και τελικά παίρνεις κάποιον άλλο. Εμείς πήραμε έναν πολύ σημαντικό, αλλά τώρα μας λείπει και επίσης δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει ο Λεσόρ».





