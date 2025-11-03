Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε στην Εθνική Κωστούλα και Τριάντη
Ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στις κλήσεις, για τους αδιάφορους βαθμολογικά αγώνες με τη Λευκορωσία και τη Σκωτία, τους Μπάμπη Κωστούλα, Νεκτάριο Τριάντη
Η Εθνική ομάδα αποχαιρέτησε το όνειρο της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026 μετά τις οδυνηρές εκτός έδρας ήττες που γνώρισε από Σκωτία και Δανία, αλλά έχει μπροστά της δύο ακόμη ματς για να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της στον προκριματικό όμιλο.
Αρχικά υποδεχόμαστε τη Σκωτία (15/11-21:45) και κατόπιν αγωνιζόμαστε στη Λευκορωσία (18/11-21:45) με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει δύο εκπλήξεις στις κλήσεις που ανακοίωσε σήμερα. Κι αυτό γιατί για πρώτη φορά παίρνει στη μεγάλη εθνική τους Μπάμπη Κωστούλα της Μπράιτον και τον Νεκτάριο Τριάντη της Μινεσότα Γιουνάιτεντ (MLS). Ο τελευταίος έχει γεννηθεί στο Σίδνεϊ, έχει αγωνιστεί στα βρετανικά γήπεδα με τις Σάντερλαντ, Χιμπέρνιαν πριν περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ενώ αν και έχει ύψος 1.91, αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος.
Εκτός κλήσεων έμειναν οι τραυματίες Μαυροπάνος, Μπακασέτας και ο Δουβίκας.
Αναλυτικά οι 24 κληθέντες: Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης.
📋 Οι κλήσεις του Ivan Jovanovic για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 3, 2025
🇬🇷 ΕΛΛΑΔΑ – ΣΚΩΤΙΑ, 15 Νοεμβρίου (@21:45)
🇧🇾 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ, 18 Νοεμβρίου (@21:45) #ethnikiomada pic.twitter.com/MR7mltjM40
